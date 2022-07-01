قصيدة / جوهرة العَـقِـل

د. حسن كاظم محمد

قِيمةِ الْإنسان عَـقْلَه جَوْهَره

نِعْـمَه مِن رَبِّ لْخَلَگِ مْـنَوّره

شَاوِر بْرَأيَك حَكـيم وْإنْتِظِـر

وِستِفِد مِنِ اْلعِبَر وِلـمَشْوَره

عاقِل وْجاهِل وَلا مَرَّه لتِقَـو

صِعَد واحِد نِزَل آخَر قَهقَره

خَلْ أنَبهَك لا تَكَثِّر مِن حَچِي

مـا إله قيمه وْمَـحّـد عَـبَّـره

***َ

ساعِـد لْتِگـدَر عَليه مِـنِ الْنِعَـم

إِلَـك مَكتوِب الأَجِـر في اْلآخِره

أِقرَه عَنِ الْجَهَل تاريخَه شْعِمَل

وْشوف أشكال الخَراب بْدَفتَره

گالو الإِنسـان أَثـمَـن راسمال

وْثَبِّتو دسْتورِ اْلَه عَل مَسْطَره

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هاذه طَبْعِ الْبشَر شَرَّه مو سَهِـل

يُبْـقـه مُذنِب حَتَّه يَوصَل مَگبَرَه

خَلْ أنَبْهَـك جاهِـل يْهَـدِّم بِيوت

بَعَـد ما چَانَـت رمـوزِ مْعَـمَّـرَه

ديـر بالَـك لا تْـغُـرَّك بَهـرَجَـه

شَـوف تِـيجَانِ لْـتِغَطَّاهَه الْـثَرَه

***

هَاي دِنيَه بِيهَه شَر وْبِيهَه خَير

تْواجْهَـك أيّـام حلوه ومِعْـسِرَه

دِنيَه لَـك يومَك، وِتْرِك ما مضَه

وِلِّي مَقْسـوم إلَـك رَبـَّك دَبـَّرَه

دوم حِبِّ الْخير لَهلك والْجَميع

وِكـرَهِ الحاسد ودومِ تْـحَـذَّرَه

عَقْلَك وْعِلمَك فَخَر شَارَة عِلِم

وِلْجَهَل عوفَه وَلا تِنْطي سِرَه

الْعَـقِـل أَثمَن وِرِث بَعْـِد الْحَياَة

تُبـْگَـه آثـارَه مَعـالِم حاضِـره

الْعِلم شَمعَـه نـوره ما نْـطُـفه

العِـلم حارس إلـك مَهـما جِره

خَلْ أنَبْهَك حَجَر لا تِشْمُر اْبِّـيـر

يَـوم تِـحتَاج الْشِرِب مِنّه تَـرَه

إحفظ لْسـانَك مِـن كـل ثَـرثره

تَكْسِب إخْوان إِلَك أَحْسَن ثَمَره

وِلفَوائِـد جَمَّه مِن تِعـرُف لُغَـه

تِفْهَمِ الآخر بْصـوره مْـيَسّـره

وإلى اللقاء

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