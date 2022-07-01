مأساة مقتل مهاجرين أفارقة عبر سياج مليلة.. هل فشلت أوروبا في احتواء الأزمة؟

أماني مبارك

أملاً في البحث عن فرصة حياة كريمة، يغامر الآلاف حول العالم من قاطني الدول العربية والدول النامية بحياتهم ، للعبور إلى دول الغرب، عبر البحر والبر، للذهاب إلى أرض الأحلام المحفوفة بالمخاطر، فرصة حياة قد تودي بحياتهم.. وهو ما حدث يوم الجمعة الماضية حيث لقي 18 مهاجرًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقًا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني.

ماذا حدث ؟

أعلنت الشرطة الإسبانية، أن نحو ألفي مهاجر حاولوا صباح الجمعة دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، ونجح حوالي 130 منهم في العبور. وتعد عملية اجتياز الحدود هي الأولى بعد مصالحة وصفت بالتاريخية بين الرباط ومدريد في منتصف آذار/مارس بعد خلاف حول المواقف من الصحراء الغربية. حيث أنهت إسبانيا أزمة دبلوماسية استمرت لمدة عام من خلال دعم خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية ، متراجعة إلى موقفها الحيادي المستمر منذ عقود. ثم زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الرباط ، وأشادت الحكومتان بـ “مرحلة جديدة” في العلاقات.

وقالت السلطات المغربية إن الضحايا وقعوا عندما حاولوا تسلق السياج الحديدي الذي يفصل بين مليلية والمغرب. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية إن 76 مدنيا أصيبوا إلى جانب 140 ضابطا أمنيًا مغربيًا. وتوفي ما لا يقل عن 18 شخصًا داخل المستشفى.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن عنصرين من قوات الأمن المغربية و 33 مهاجرا أصيبوا خلال اختراق الحدود يتلقون العلاج في مستشفيات مدينتي الناظور ووجدة.

فيما صرح مسؤولون إسبان إن 49 من أفراد الحرس المدني أصيبوا بجروح طفيفة. وألحقت أضرار بأربع سيارات للشرطة جراء القذف بالحجارة من قبل بعض المهاجرين.

وأظهرت صور في وسائل إعلام إسبانية لاجئين ومهاجرين منهكين ممددين على الرصيف في مليلية وبعضهم ملطخ بالدماء وملابس ممزقة. أولئك الذين نجحوا في العبور ذهبوا إلى مركز محلي للمهاجرين ، حيث كانت السلطات تقيم ظروفهم.

وقال وفد الحكومة الإسبانية في المنطقة في بيان سابق “مجموعة كبيرة من الأفارقة من جنوب الصحراء … اخترقت بوابة الوصول لنقطة تفتيش باريو تشينو الحدودية ودخلت مليلية بالقفز فوق سطح نقطة التفتيش”.

وأضافت: “كلهم رجال ويبدو أنهم بالغون”. وصل المهاجرون إلى المعبر حوالي الساعة 6:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:40 بتوقيت جرينتش) وتم العبور في الساعة 8:40 صباحًا (06:40 بتوقيت جرينتش).

تمتلك مليلية وسبتة ، الجيب الإسباني الصغير الآخر في شمال إفريقيا ، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا ، مما يجعلها نقطة جذب للمهاجرين.

فيما ألقى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، باللوم على ما أسماه المافيا التي تتاجر بالبشر، وأدان الاعتداء واصفًا إياه بـ العنيف وبأنه شكل تهديد لوحدة الأراضي الأسبانية.

تفاصيل مروعة ومطالب بتحقيق شامل

وقالت منظمة حقوق الإنسان على تويتر “تُركوا هناك دون مساعدة لساعات ، مما أدى إلى زيادة عدد القتلى”. ودعت إلى إجراء تحقيق شامل.

في مقطع فيديو للمنظمة، أظهرت اللقطات العشرات من الأشخاص ممددين بجوار السياج الحدودي ، وبعضهم ينزف ، ويبدو أن العديد منهم فارق الحياة بينما كانت قوات الأمن المغربية تقف فوقهم. في أحد المقاطع ، بدا ضابط أمن مغربي يستخدم هراوة لضرب شخص ملقى على الأرض.

على الجانب الآخر، صرح مصدر في الشرطة الإسبانية لوكالة رويترز، إن الأشخاص الذين حاولوا عبور السياج استخدموا العصي والسكاكين والحمض ضد قوات الأمن وغيروا تكتيكاتهم لمحاولة العبور من نقطة ضعف ينظر إليها بشكل جماعي ، وليس في محاولات منفصلة على طول السياج.

وفي بيان صدر مساء الجمعة ، أعربت منظمة العفو الدولية عن “قلقها العميق” إزاء الأحداث على الحدود.

وقال إستيبان بلتران ، مدير منظمة العفو الدولية في إسبانيا: “على الرغم من أن المهاجرين ربما يكونون قد تصرفوا بعنف في محاولتهم دخول مليلية ، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بمراقبة الحدود ، لا تسير الأمور على ما يرام”. “يجب احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين ولا يمكن أن تتكرر مثل هذه الأوضاع مرة أخرى”.

كما اتهم بلتران السلطات الإسبانية بطرد المهاجرين قسراً من مليلية ، وهي ممارسة قال إنها محظورة بموجب القانون الدولي لأنها تمنع اللاجئين المحتملين من تقديم طلبات الحماية الدولية.

وقال إن معظم المهاجرين الذين حاولوا دخول الجيب الإسباني فروا من الصراع في جنوب السودان ويجب معاملتهم مثل لاجئي الحرب. وقال للصحفيين “من الضروري إيجاد طريق قانوني وآمن للناس لطلب اللجوء”.

استخدام مفرط للقوة

من جانبها ، دعت الأمم المتحدة كلا البلدين إلى ضمان “تحقيق فعال ومستقل” ونددت “بالاستخدام المفرط للقوة” ضد المهاجرين.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك “هذا غير مقبول” ، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لاحظت الاستخدام المفرط للقوة “على جانبي الحدود”.

مشددًا، “صدمنا بمشاهد العنف التي شوهدت على الحدود بين المغرب وإسبانيا في نهاية هذا الأسبوع والتي أسفرت عن مقتل العشرات من البشر وطالبي اللجوء والمهاجرين”.

كما دعت خمس منظمات حقوقية في المغرب و APDHA ، وهي مجموعة لحقوق الإنسان مقرها منطقة الأندلس جنوب إسبانيا ، إلى إجراء تحقيقات.

ووضعت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان عبرت فيه عن “حزنها العميق وقلقها” إزاء ما حدث على الحدود بين المغرب ومليلة.

وقالت المنظمتان إن “المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية تحثان جميع السلطات على إعطاء الأولوية لسلامة المهاجرين واللاجئين ، والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة ودعم حقوق الإنسان الخاصة بهم”.

كما شجبت اللجنة الإسبانية للاجئين ، CEAR ، ما وصفته بـ “الاستخدام العشوائي للعنف لإدارة الهجرة والسيطرة على الحدود” وأعربت عن مخاوفها من أن العنف منع الأشخاص المستحقين للحصول على الحماية الدولية من الوصول إلى الأراضي الإسبانية.

كما أعربت الكنيسة الكاثوليكية في مدينة ملقة جنوب إسبانيا عن استيائها من الأحداث، وقالت في بيان، “اختارت كل من المغرب وإسبانيا القضاء على كرامة الإنسان على حدودنا ، معتبرة أنه يجب تجنب وصول المهاجرين بأي ثمن ، ونسيان الأرواح التي تمزقت على طول الطريق”.

تعرضنا للضرب المبرح

وقال عثمان با ، طالب لجوء سنغالي من الجانب المغربي يدير مجموعة مجتمعية لمساعدة آخرين مثله ، إن العنف جاء بعد أيام من التوتر المتزايد في المنطقة.

وأضاف عثمان، لقناة الجزيرة، الذي لم يشارك في حادثة الجمعة ولم يشهدها ، إن طالبي اللجوء الذين يعيشون في الجوار اشتبكوا عدة مرات مع قوات الأمن المغربية أثناء محاولتهم عبور السياج الحدودي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

مشددًا أن الكثير منهم يعيشون في ظروف قاسية في الريف القريب وكانوا يائسين. لم أر قط مهاجرين يهاجمون هذا العنف بعنف. معربًا عن أسفه لسقوط قتلى قرب السياج”.

وصرح عمر ، وهو مهاجر سوداني فر من “الحرب والسجن” في بلاده ، لوكالة فرانس برس، “في الناظور ، تعرضنا للضرب بطريقة غير إنسانية”. وأضاف “لا نشعر بالأمان هنا ، حياتنا في خطر”.

وقال أحمد وهو إريتري ، “24 يونيو هو يوم أسود. كان هناك دفع وتدافع ثم ضربت الشرطة العديد من أشقائنا.” وتوسل “نريد أن نعرف ما حدث لنتمكن من شرحه لأقارب المتوفى”.

وقالت منبر جمعيات وتجمعات جنوب الصحراء في المغرب (P.ASCOMS) في عريضة نشرت الثلاثاء “الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمغرب مسؤولون عن هذه الكارثة”.

وتقدر الشرطة الإسبانية أن أكثر من 13 ألف مهاجر عبروا البحر الأبيض المتوسط ​​من المغرب إلى إسبانيا العام الماضي.

أزمة المهاجرين الأفارقة

تشير الإحصاءات إلى أن التوقعات الإنسانية لغرب إفريقيا مقلقة للغاية في عام 2022 ، حيث النزوح القسري هو الأعلى على الإطلاق في المنطقة، ما يشكل خطرًا على حياة المهاجرين غير الشرعيين ويشكل أيضًا تحديثًا للدول الأوروبية التي تستقبل هؤلاء المهاجرين بطرق غير شرعية.

يأتي غالبية المهاجرين الجدد الذين يتدفقون إلى المغرب من السودان ، وخاصة من دارفور ، حيث أدى اندلاع أعمال عنف جديد مؤخرًا إلى مقتل المئات وتشريد أكثر من 50.000 شخص.

يأتي الكثير منهم عبر ليبيا والجزائر – على الرغم من الحدود المغلقة رسميًا مع المغرب – للوصول إلى المملكة الشريفية.

في الشمال ، تطرد الجزائر المهاجرين الذين قدموا من دول غرب إفريقيا للعمل أو التسول – بما في ذلك رعايا دول ثالثة مثل غينيا ومالي والسودان.

أما ليبيا ، حيث لا يزال المهاجرون يذهبون إلى العمل ، أصبحت خطرة بشكل متزايد على اللاجئين والمهاجرين المحتجزين بشكل تعسفي ، والذين يتعرضون للاختفاء القسري ، والقتل ، وما إلى ذلك. كما تطرد ليبيا بشكل منتظم المهاجرين من أراضيها ، بما في ذلك إلى النيجر.

وشكل المهاجرون غير الشرعيين ما يقرب من خمس (16٪ إلى 20٪) من إجمالي سكان أوروبا من خارج الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في عام 2017 ، وفقًا للتقديرات ، مع 4٪ من المهاجرين غير المصرح لهم مع طلب لجوء معلق في ذلك العام.

تم رفض دخول 139000 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الأوروبي عند أحد حدوده الخارجية في عام 2021 ، بزيادة 1٪ مقارنة بعام 2020.

تم العثور على 681200 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي موجودون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي في عام 2021 ، بزيادة 22٪ مقارنة بعام 2020.

أُمر 342100 مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي بمغادرة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام 2021 ، بانخفاض 14٪ مقارنة بعام 2020.

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي ، “يمكن إجبار ما يصل إلى 32 مليون شخص في غرب إفريقيا على الانتقال داخليًا بحلول عام 2050 بسبب الآثار المناخية، بالإضافة إلى أن غرب أفريقيا منطقة تجمع بين الصراع والعنف والفقر المدقع والضغط الديموغرافي وانعدام الأمن الغذائي وتأثير تغير المناخ، ما ينذر بالمزيد من المهاجرين.

فشل أوروبا في احتواء أزمة المهاجرين غير الشرعيين

بلغ عدد المهاجرين غير المصرح لهم في أوروبا ذروته في عام 2016، حيث ارتفع عدد المهاجرين غير المصرح لهم الذين يعيشون في أوروبا بين عامي 2014 و 2016 ، ثم استقر بعد ذلك إلى ما يقدر بـ 3.9 مليون إلى 4.8 مليون في عام 2017 ، وفقًا لتقديرات من مركز بيو للأبحاث.

وفشلت حكومات دول الاتحاد الأوروبي في احتواء أزمة الملايين الفارين من الحروب والاضطهاد والبؤس، حيث أن هناك مئات الآلاف بلغ بهم الإحباط حد الاستهانة بمخاطر البحر من أجل الوصول إلى أوروبا. وهلك آلاف، لكن أعداد الهالكين مازالت في تزايد رغم ما يلقاه الوافدون على الأراضي الأوروبية من استقبال مر: أسلاك شائكة.. جوع.. أماكن قذرة وغيرها من أمور غير آدمية.

من جانبه قال ليونارد دويل المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، أن سبب تفاقم أزمة المهاجرين بشكل غير شرعي هو عدم تعاطي الحكومات الأوروبية بجدية مع هذه الأزمة في السابق، وعندما كانت أقل خطوة، حيث “لا يجري البحث عن حل إلا حين تقع أزمة. والمشروع الأوروبي في هذه القضية يسير ويتوقف”.

وصرحت إليزابيث كوليت، مديرة قسم شؤون أوروبا في معهد سياسات الهجرة، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن،بحسب وكالات، أن أوروبا تواجه الآن منحنى شديد الانحدار يربط بين السياسات المتعلقة بسوريا وليبيا ومعونات التنمية والدفاع والعلاقات مع الطامحين للانتماء إلى الاتحاد الأوروبي في البلقان وتركيا، إضافة إلى آليات قوية للنظر في طلبات اللجوء والتنقل بلا تأشيرات بين دول الاتحاد، مع تفاقم أزمة المهاجرين من دول السودان وأثيوبيا وإريتريا وغيرها هربًا من الحياة الصعبة في بلادهم.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في إحصاء سابق، أن أكثر من 5 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2018، فيما وصل نحو 200 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا حوالي 119 ألف شخص، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.

وضعت كارثة المهاجرين غير الشرعيين، في أوسع موجة هجرة بشرية عبر التاريخ، الدول الأوروبية في موقف محرج أمام العالم، بعد أن فشلت مرارًا في احتواء هذه الأزمة، بما جلعها تتفاقم في ظل غياب توافق كامل حول سياسات معالجة هذا الملف المزمن والقديم.

بدوره، حذر مدير الوكالة المكلفة بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي، من أن طريق المتوسط الغربي من المغرب إلى إسبانيا قد يصبح الطريق الرئيسي المقبل للاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وقال فابريس ليجيري، مدير وكالة «فرونتكس»، لصحيفة «فيلت إم سونتاغ»: «إذا سألتني ما هو أكبر مخاوفي الحالية، سأقول إسبانيا». وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا تخطى 10 آلاف مهاجر في أقل من عام، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع: «إذا واصلت الأرقام الارتفاع كما هي الآن، سيصبح هذا الطريق هو الأكبر».

فيما اتهم عدد من القادة الأوروبيين سفن المنظمات الإنسانية بمساعدة المهربين على الاتجار بالبشر، وطالبوا بأن يتولى خفر السواحل الليبي أمر تنسيق عمليات الإنقاذ وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

أوروبا تدفع ثمن تجاهل التنمية في أفريقيا

وبرى خبراء أن أوروبا تدفع الآن ثمن تجاهل أفريقيا من خطط الدعم والتنمية، وأن الظروف الاقتصادية الطاحنة والفقر والحروب والوباء تدفع بالمزيد من الأشخاص للاتجاه نحو الهجرة من بلدانهم بحثًا عن فرص أفضل، وأن ظهور تحديات جديدة ، مثل تغير المناخ والاقتصاد الرقمي ، وأطر تنظيمها ، يزيد من حدة الصعوبات التي تواجهها الدول الأفريقية، ومن ثم الدول الأوروبية.

وقالت إليزابيث سيديروبولوس، الرئيسة التنفيذية لمعهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية ، وهو مؤسسة فكرية مستقلة للسياسة الخارجية مقرها جوهانسبرج، لقد تعزز الدعم الأفريقي لمنظمة التجارة العالمية بانتخاب أول مدير عام أفريقي لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2021 ، نغوزي أوكونجو إيويالا – على الرغم من أن موقعها كأكبر بيروقراطية في المنظمة يتطلب منها السعي للحصول على إجماع بين الدول الأعضاء بدلاً من الضغط من أجل مواقف معينة. لكن هذا الدور لم يمنعها من لفت الانتباه إلى محنة الاقتصادات النامية.

مشيرة إلى أنه في نهاية عام 2020 ، تم تخصيص ما يقرب من خمس (918 مليون يورو) من أموال الاتحاد الأوروبي للبرامج التي تعزز فرصًا اقتصادية وفرص عمل أكبر في البلدان الأفريقية التي تشكل مصدرًا للهجرة غير الشرعية، وشمل ذلك التدريب المهني ، ودعم الأعمال الصغيرة ، ومساعدات أخرى تستهدف بشكل خاص الشباب والفئات الضعيفة.

وشددت على أن القادة الأوروبيين يمكنهم تنفيذ الوعود طويلة الأمد باستخدام المساعدة لدعم خيارات الهجرة الآمنة والقانونية للأفارقة ، لا سيما داخل منطقتهم ولكن أيضًا في بعض الحالات نحو أوروبا.

وأكدت بأنه دعم المسارات القانونية يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن والمعاملة بالمثل في التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجال الهجرة الضروريين لدول الاتحاد الأوروبي لإدارة عمليات العودة بطريقة إنسانية والتفاوض بشأن اتفاقيات الإعادة إلى الوطن. بل إنه قد يعالج مشكلة نقص العمالة المتفاقمة في أوروبا. والأهم من ذلك ، أن فرص الهجرة الاقتصادية القانونية توفر للمهاجرين الأفارقة خيارات أكثر أمانًا وكرامة لمستقبلهم.

يبدو أن مشكلة الهجرة غير الشرعية آخذة منحى تصاعدي مدعوم بتغيرات عالمية وظروف الحرب والوباء والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ولم يعد هناك خيار أمام صانعي السياسة الأوروبيين إلا البحث عن حلول جذرية بدلاً من تكرار التجارب السابقة التي تفاقم أعداد المهاجرين وتفاقم من الأزمة.

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