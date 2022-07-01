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نجاة الكادحين في بقعة ما تشجع في اخرى على التحرك؟

نجاة الكادحين في بقعة ما تشجع في اخرى على التحرك؟
عماد علي
ما يعلمه الجميع ان الكادحين هم وقود كل الثورات فيس كب زمان و مكان، و هم لم يحصلوا يوما بما يشتهوه من صميم قلوبهم من المكتسبات و ما عتقدوا عليه من الامال و المنجزات البسيطة من تضحياتهم التي لا تفوق غير الضرورات اليومية اللبسيطة لمعيشتهم اليومية فقط، بينما الاخرون المتلاعبون و من بايدهم ما صنعه لهم الجشعون السابقون ما يتمتعون بما تشتهي انفسهم على حساب هؤلاء المظلومين دائما . هذه اصبحت سُنة الحياة في صقاع العالم كافة و في كل المراحل لحد هذه الساعة و ليس في ممنطقتنا فقط، و لكن ما نراه من المآسي هنا تفوق بمرات عديدة في الدول الجاحدة الاخرى في العالم الاول و التي لا تهمها ما هي عليه هذه الطبقات و كيف هي حالهم. و السؤال الذي يفرض نفسه، ما الحل، فهل الشكوى تفيد احدا ام تحوي في طياتها الحلول المناسبة لو تعمق السائل في العملية التي تشترك فيها الطبقات الاخرى مستغلين الظروف الموضوعية و الذاتية للطبقات الادني منهم اعتمادا على مستوى ثقافاتهم و وعيهم و عدم التحرك في سبيل انقاذ انفسهم و نجاتهم من الحالات البائسة او التحرر المادي و المعنوي و عتق رقابهم .
نسمع و نرى تحركات متعددة لهؤلاء في كل الزوايا المنسية من العالم و حسب اوضاعهم، الثورات الخفية تندلع و تنجع هنا و تخفق هناك ولم يتحدث عنها احد و النظام العالمي الجديد و ما لديه يحاول دوما دون توقف من سد الطريق امام هؤلاء اينما كانوا و يوفر ما لدى الطبقات السادئة كل مايتمكن من توفيره من الوسائل المادية المعنوية لازاحة العوائق التي تمثل حركات الكادحين و وما يمكن ان توصل الى ثورات بتاشكالها المختلفة في طريقهم. ليس صندوق النقد الدولي و البنق الدولي و الشروط المجحفة التي تفرضه من الاعلى ِعلى الدول سوى وسيلة بيدهم من اجل فرض ما يريدون على الاخرين بشكل فاضح و تستمر هذه العملية المتداورة المتصلة مع بعضها من ما شكلوا من الامور التي يمكن ان يصفدوا بها ايدي الفقراء من الدول و الشعوب، عن طريق القروض و حيل من كيفية سدادها و الفوائد التي تفرض عليهم مضطرين دون رغبتهم. و من يدفع الثمن في اخر المهام هو الفقير الكادح فقط في كل البقاع، اي انخفاض نسبة الايراد و خفض قيمة النقد لهذا دون ذاك هو ما يعمل عليه هؤلاء و اسهل وسيلة بيد اللاعبين الذين يتحكمون على العالم بادواتهم التي نظموه بقوانين ا من اجل هذا النظام الراسمالي المجحف و بشكل دقيق دون اي يدعوا اي مخرج منه للستضعفين.
و لكن ما نحن نتاكد منه ان العالم في تغيير مستمر و لا يمكن ان نعتقد بان الوضع سيسيتمر على الحال ذاتها الى النهاية، و نؤمن بانه لا يصح الا الصحيح في النهاية في كل النواحي و الاحوال . ما يجعلنا ان نرى في الافق بصيص امل ،هو التحركات الناجحة هنا و هناك باساليب عصرية تقدمية بعيدة عن الدم من قبل محبي الحياة من هذه الطبقة العفيفة و لم تتوقف لحظة، و تدفع هذه الى تشجيع الاخرين و تؤدي الى التوحيد و التعاون المبني على الاسس الرصينة للعمل المشترك، فاهم الوسائل التي تعتمده الراسمالية الجشعة من اجل بقائها كما هي هو الاعلام بكل فروعه و هي تبدع يوميا من اجل التشويش لما لدى الاخرين حتى من وسائل بسيطة و بامكانيات قليلة لتغطية او ما تعملها من منع الاخرين اصحاب الحق على العمل في الاتجاه الصحيح. و لكن لم يقف العمل و انه سائر على القدم و الساق و ان كان لا يوازي ما لدى الاخرين الجشعين من اساليب و وسائل و قوانين وضعوها لانفسهم. و لكن الوحدة و القوة المبينة علىها هذه تؤدي الى تشجيع المظلومين على العمل البناء الجاد في كل زوايا العالم العفيف الى ان نصل الى ما وعده لنا المفكرون الخيرون سابقا و يصل الى الوضول الى محطة التحرر و النجاة المرحلي و من ثم الوصول الى نهاية في اية مرحلة كانت عاجلا ام اجلا و ان كانن متاخرا سواء باساليب و طرق و وسائل متوفرة ام ما تعمل عليه الطبقة المسيطرة من موضع العراقيل و السدود و هي ترضخ في نهاية دون قناعتها من فسح المجال و دون رضاها او نتيجة اخطائها المتكررة و تتحرر البشرية و تصل الى المرحلة المنتظرة . متى؟

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