أعلى إيراد شهري بتاريخ البلاد.. النفط العراقية تعلن البيع بأكثر من 11.5 مليار دولار في الشهر الماضي

اعلنت وزارة النفط الاتحادية يوم الجمعة، الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ويعد أعلى إيراد شهري بتاريخ العراق.

وقالت الوزارة في بيان ان مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليون و (191) ألفا و(236) برميلاً، بإيرادات بلغت (11,505) مليار دولار .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليونا و(980) الفا و (589) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليون و( 910) آلاف و(887) برميلا.

ولفتت إلى أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(373) ألف برميل في اليوم، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (113,70) دولاراً.

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