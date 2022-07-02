“أهوار الجبايش” تنازع الموت.. الجفاف يهلك الحرث والنسل ويهدد باختفائها

أطلقت السفارة الأمريكية مؤخراً مبادرة تهدف إلى حماية التنوع البيئي في المنطقة التاريخية

تعتمد الأهوار الواقعة في الضواحي الشرقية لمدينة الناصرية بجنوب العراق على مياه نهري دجلة والفرات.

ولطالما كانت أهوار الجبايش تضم أنواعاً عديدة من الطيور مثل الخضيري والازركي ودجاج الماء والنورس والرخوي، بالإضافة إلى أنواع لا تحصى من الأسماك ونباتات مائية ونبات القصب والبردي وغيرها. لكن هذا الحال لم يعد كما كان في السابق.

وأطلقت السفارة الأمريكية مؤخراً مبادرة تهدف إلى حماية التنوع البيئي في المنطقة التاريخية المهددة بصورة متزايدة نتيجة التغير المناخي والأنشطة البشرية.

وسبق أن قال السفير الفرنسي في العراق إريك شوفالييه إن أهوار العراق أصبحت رمزاً لتداعيات التغير المناخي، مشيراً إلى وجود حقيقي يهدد هذا النظام البيئي المتنوع.

وانخفضت التدفقات المائية من دول المنبع إيران وتركيا بصورة كبيرة بعدما عمدت تلك الدولتان على إنشاء سدود وتغيير مسار عدد من الأنهار المتجهة إلى العراق.

وتقول منظمة الجبايش للسياحة البيئية إن المنطقة معرضة للجفاف والتلوث بسبب التغير المناخي، لكن أيضاً بسبب سدود تبينيها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات.

وتعتبر الأهوار سهلاً رسوبياً منخفضاً تتجمع فيه مياه التقاء نهري دجلة والفرات، وقد أُدرجت في العام 2016 على قائمة التراث العالمي لليونسكو.