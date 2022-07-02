إصابات الكوليرا ترتفع

بغداد: شذى الجنابي

سجّلت وزارة الصحة ارتفاعاً مطرداً بالحالات المؤكدة المصابة بالكوليرا خلال الساعات الماضية، وناقشت مع الجهات والوزارات المعنيَّة إجراءات عاجلة لاحتواء ما وصفته بـ”الموجة الوبائية” للمرض.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة الكرخ الدكتور قصي نعمة الحسناوي : إنَّ “الوزارة سجلت 59 إصابة جديدة بالكوليرا خلال 24 ساعة في عموم البلاد، ليرتفع مجموعها الكلي إلى 139 حالة مؤكدة مختبرياً”.

وأوضح أنَّ أكثر الحالات تم تسجيلها في محافظة كركوك بواقع 37 إصابة، بينما سجلت صحة بغداد/ الرصافة 13 إصابة، أما صحة الكرخ فقد شخصت حالتين، واحدة مشتبه بها، وأخرى مؤكدة تماثلت للشفاء في مستشفى اليرموك، بينما تم تسجيل حالتي وفاة إحداها في جانب الرصافة ببغداد والأخرى في كركوك.

وبين الحسناوي أنَّ الوزارة تعد جزءاً من محور مواجهة حالات الكوليرا من خلال كشفها وتشخيصها وتقديم الرعاية الطبية والتوعية والتثقيف، فيما تم تشكيل لجنة مشتركة منذ أعوام تضم جميع الدوائر القطاعية المعنية بمكافحة المرض لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من مخاطره.

وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والمنظمات الدولية لتنفيذ خطط السيطرة على الأمراض الوبائية ومواجهة الأزمات الصحية، واتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الإسهال الوبائي.

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