إطلاق القروض المخصصة لدعم الطاقة المتجدّدة

بغداد: جنان الاسدي

تستعدّ وزارة البيئة بالتنسيق مع البنك المركزي لإطلاق القروض المخصصة للطاقة المتجددة، وأعلنت الاتفاق مع إحدى الشركات الرصينة لتجهيز الألواح الشمسيَّة المستخدمة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وسبق أن خصص البنك المركزي مبلغ ترليون دينار لدعم استخدام تقنيات الطاقة المتجددة منها تشجيع المواطنين على استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي أمير علي الحسون : إنَّ “اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض تعتزم المباشرة بصرف القروض بعد إنجاز اللجان الفنية المواصفات والمعايير المحددة للألواح الشمسية التي سيتم استخدامها.”

ولفت إلى أنَّ التغييرات المناخية التي تمر بها البلاد وانخفاض مستويات المياه وزيادة التصحر والعواصف الغبارية وانضمام العراق إلى اتفاقية باريس للمناخ، سرع من الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التغييرات منها التحول نحو الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات التي تصدر سواء كانت من الأنشطة الصناعية المتوسطة وفوق المتوسطة أو المنزلية التي تسبب تلوثاً مهماً للبيئة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط