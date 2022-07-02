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إغلاق أحد فنادق السليمانية لمخالفته الشروط الصحية

اعلنت قائممقامية قضاء مركز السليمانية بإقليم كوردستان ،اليوم السبت، عن اغلاق احد الفنادق بسبب عدم الالتزام بالشروط الصحية وتعليمات العمل.

وجاء في بيان للقائممقامية انها قامت بإغلاق فندق تارين بسبب عدم الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الاخرى الخاصة بالعمل، مبينا ان الاغلاق تم بامر القائممقام.

وأضاف البيان، أن اللجان المشتركة في القائمقامية قامت بإغلاق فندق تارين الكائن في شارع بيره ميرد، مبينا أن صاحب الفندق سيكون أمام الإجراءات القانونية.

ودعا البيان المواطنين، الى الابلاغ عن اية حالات مشبوهة وتقديم المعلومات للقائمقامية واللجان المشتركة فيها.

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