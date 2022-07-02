اتحاد الكرة يكشف عن تحضيراته لخليجي 25

كشفَ الاتحاد المركزي لكرة القدم عن خططه المستقبلية وتحضيراته الرامية لتنظيم بطولة خليجي 25 في البصرة خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل بعد موافقة اتحاد كأس الخليج العربيّ على الطلب العراقي، مثمناً في الوقت نفسه بالشكر والعرفان إلى الحكومة التي سخرت جهودها الدبلوماسية من أجل دعم هذا الملف.

وقال وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم عدنان درجال، خلال مؤتمر صحفي: إن ” لجنة عليا ستشكل برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالإضافة إلى الحكومة المحلية في البصرة، للإشراف على هذا الحدث، الذي انتظره الشعب العراقي منذ سنين”، مشيراً إلى أن ” هناك عملاً جاداً لتهيئة جميع المستلزمات المتعلقة بإقامة البطولة، ومنها توفير التخصيصات المالية لدعم مدينة البصرة ومرافقها الرياضية”.

وأضاف أن” اجتماعاً مرتقباً لرؤساء الاتحادات الخليجيّة الكرويّة سيعقد قريباً في محافظةِ البصرة لرؤيةِ المدينة والتطور العمراني فيها على أرضِ الواقع علاوة على إقامة ورش عمل تدريبيّة لتطويرِ الطواقم الإدارية في جميع مفاصل العمل الرياضي”، موضحاً أن ” شركات الدعاية والرعاية والتسويق ستكون حاضرة هي الأخرى خلال فعاليات بطولة البصرة “.

وأضاف أنه “ستتم الاستعانةٌ بالأشقاء العرب لرفد الطواقم المحلية بخبراتهم التراكمية في عمليةِ التنظيم، إلى جانب الفرق التطوعيّة التي سيتم تشكيلها في محافظةِ البصرة بنسبةٍ كبيرةٍ جداً بالإضافة إلى تأسيس لجنة إعلاميّة مشتركة من إعلاميي دول مجلس التعاون الخليجي والكفاءات المحلية”، مشدداً على أهمية ” الإعلام الرياضي العراقي الذي يجب أن يكون عيناً أمينة وصادقة لوزارته واتحاد الكرة لمراجعةِ العمل ومُساندة القائمين على البطولةِ للوصولِ إلى المثالية “.

ولفت درجال إلى أن ” اتحاد الخليج العربي لم يمنح العراق هذا الحق مجاملةً إلا بعد التأكد من التقرير الأخير للجنةِ الفنية الذي كان إيجابياً جداً “، كاشفاً النقاب عن أن ” البُطولة كانت في وضعٍ خطيرٍ بسبب عدم اكتمالِ ملعب الميناء لكن بعد ثلاثةِ أشهر انقلبت المعادلة رأساً على عقب من خلال المتابعةِ والجهد الكبير لوزارةِ الشباب والرياضة”.

ورجح ” أن يكون موعد إقامة قرعة بُطولة خليجي 25 بين شهري آب وأيلول المُقبلين”، متقدماً بالشكر والثناء للجهود الكبيرة التي بذلها كل من ” الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئـيـس الاتحادين الخليجي والقطري لكرة القدم، ورؤساء الاتحادات الكرويّة الخليجيّة، والشكر لوزراءِ الشباب والرياضة السابقين واتحاد الكرة والهيئة التطبيعيّة ولمحافظ البصرة أسعد العيداني وحكومته المحليّة”.

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