“الديمقراطي” يكشف عن موعد جولة المفاوضات المقبلة مع الأطراف السياسية ويجدد تمسكه بمرشحه لرئاسة الجمهورية

كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ، عن فحوى اجتماعها مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم السبت ، مشددا على تأكيد الزعيم الكوردي على ضرورة مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن في العراق.

المتحدثة باسم الكتلة فيان دخيل ، قالت في بيان انه ” تم خلال الاجتماع مناقشة عدة ملفات، حيث تحدث الرئيس بارزاني عن الاوضاع السياسية في العراق بشكل عام، والتطورات الاخيرة، عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، كما اكد الرئيس بارزاني على انه بغض النظر عمن سيتصدر المشهد فنحن اصحاب قضية مشروعة، ولابد من الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب العراقي و للاقليم وحقوق شعب كوردستان”.

البيان ، أضاف ” كما تطرق الرئيس بارزاني الى مسالة ضرورة التعامل مع الاطراف السياسية وفق بنود الدستور العراقي الاتحادي، وان يتم التعامل معنا ايضا وفق الدستور، مشددا على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار ثلاثة مبادئ وهي الشراكة والتوافق والتوازن، وان الحزب الديمقراطي ليس مع افتعال الصراعات وتعميق الازمات، لان المهم بالنسبة له هو الحفاظ على الحقوق الدستورية وكرامة المواطنين”.

وختمت المتحدثة بيانها ، بالقول ” كما تم التاكيد خلال الاجتماع على ان الحزب متمسك بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، وان جولة المفاوضات مع بقية الاطراف ستبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك.”

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