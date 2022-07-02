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الرئيس بارزاني يجتمع مع كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي

من المقرر أن يعقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، اجتماعاً مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي.

ووفق المعلومات الواردة  فإن الرئيس بارزاني سيجتمع قبل ظهر اليوم السبت مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، ويبحث معهم آخر المستجدات على الساحة العراقية.

بالصدد، قالت د. فيان صبري، رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي إن «الاجتماع سيبحث آخر التطورات السياسية في العراق والاتفاقات بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة».

يأتي هذا فيما تمر العملية السياسية في العراق بأوضاع حرجة، إبان انسحاب الكتلة الصدرية منها، خاصة مع مرور أكثر من 8 أشهر على الانتخابات المبكرة، دون أن تتمكن الأطراف السياسية من تشكيل حكومة.

 

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