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الزراعة: 55‎% من مساحة الأراضي مهدَّدة بالتصحّر

الزراعة: 55‎% من مساحة الأراضي مهدَّدة بالتصحّر

 بغداد: نصار الحاج
حذّرت وزارة الزراعة من أنَّ 55 بالمئة من المساحة الكليَّة للعراق مهددة بالتصحر.
وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة، راوية مزعل، لـ”واع”: إنَّ “القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على الماء باعتباره العامل المحدد الرئيس للعمليات الزراعية وزيادة الإنتاج”، لافتة إلى أنَّ “انحسار الأمطار وانخفاض إطلاقات المياه من دول المنبع أديا إلى تقليل الخطة الزراعية”. ولفتت إلى أنَّ “مساحة الأراضي المتصحرة تبلغ ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريباً 15 بالمئة من مساحة البلد”، منبهة بأنَّ “ما يقارب 55‎ بالمئة من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر”.
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