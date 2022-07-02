الصدريون يصعدون من حدة خطابهم: بانتظار الإشارة

صعّد قياديون بارزون في التيار الصدري يوم السبت من حدة خطابهم، في إشارة إلى تحرك قريب في الشارع العراقي.

وأبلغ مصدر بمكتب الصدر أنه “بعد التغريدة التي نشرها وزير السيد مقتدى الصدر، أصبح هناك تحشيد قوي داخل التيار الصدري”.

وأضاف ان “أبناء التيار الصدري جميعهم الان جاهزون لأي امر طارئ وعلى استعداد بأي وقت للخروج في مظاهرات او اعتصام لإصلاح العملية السياسية في البلاد”.

ولفت إلى ان “العراقيين ينتظرون الان خبرا من الحنانة للخروج بمظاهرات غاضبة على مستوى العراق”.

ووضع صالح محمد العراقي الذي يعرف باسم “وزير الصدر”، يوم أمس الجمعة، عشرة أسباب جديدة لانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، فيما توعد الإطار التنسيقي بالقول، إن “غداً لناظره قريب”.

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