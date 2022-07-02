العراق يحظى برياح شمالية تفقده الشعور بـ”قيظ” تموز

رجح الراصد الجوي العراقي، علي الجابر الزيادي، يوم السبت، استمرار درجات الحرارة المسجلة في البلاد، بمعدلها الحالي، خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأوضح الزيادي، أن “أعلى درجة ستسجل في البلاد، ستكون في المدن الجنوبية حيث تلامس (47) مئوية، وأقل من ذلك في المدن الوسطى والشمالية”.

وأضاف أن “معدل درجات الحرارة الحالي، سيتزامن معه نشاط هبوب رياح شمالية مما تكون عامل إيجابي بفقدان الشعور بالأجواء الحارة والرطوبة النسبية ما يجعل الأجواء اعتيادية صيفية نهاراً ولطيفة ليلاً”.

وأشار الراصد الجوي، إلى أن “هذه الأجواء قد تستمر على وضعها حتى قبيل منتصف شهر تموز الحالي، أي عكس العام الماضي والذي كانت فيه هذه الأيام حارة وساخنة جداً”.

ويعيش العراقيون، منذ سنوات، أياماً ساخنة جداً خلال شهري تموز وآب، وهي يسميها مختصون بـ”قيظ الصيف” أي صميم الصيف، بينما يسميها عامة العراقيين بـ”طباخات الرطب” لشدة حرارة الطقس خلال هذين الشهرين.

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