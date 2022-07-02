انتحار ضابط في البيشمركة ووالده اللواء يصدر توضيحاً بعد اتهام

أعلن اللواء في قوات البيشمركة زريان شيخ وساني، يوم الجمعة، بأن نجله الذي يحمل رتبة رائد في القوات ذاتها أقدم على الإنتحار وذلك في محل إقامته بقضاء شقلاوة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال والده في بيان إن “حادثة مؤلمة وقعت علينا والمتمثلة بوفاة أبني (شهيد زريان شيخ وساني)”، مبينا أن “الجميع أخطأ بهذه الحادثة ولم يتحر المعلومات الدقيقة فيها”.

وكانت وسائل محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت ان اللواء في البيشمركة “شيخ وساني” أقدم على قتل نجله الرائد “شهيد”.

وخاطب اللواء تلك الوسائل والصفحات قائلا إنه “بشكل خاطئ ومن دون العودة إلى مبادئ أخلاق المهنة ارتكبتم خطأ التشهير بحقنا لذا فنحن مضطرون لتقديم شكوى في المحكمة ضد أي حساب أو صفحة قامت بالتشهير بنا وبأسرتنا”.

وتابع بالقول إن “أبني أقدم على قتل نفسه ولم يقم أحد بقتله”.

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