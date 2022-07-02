بغداد.. منتسب في القوات الخاصة العراقية يقتحم مقر شركة ويهدد بتفجيرها

افاد مصدر أمني يوم السبت، بقيام منتسب للقوات الأمنية العراقية باقتحام مقر شركة خاصة في بغداد.

وأبلغ المصدر أن منتسبا في القوات الخاصة اقتحم مقر شركة تتعامل (بالاقساط) نتيجة سوء تفاهم بينه وبين الشركة بسبب اخذ راتبه بحجة الاقساط ضمن منطقة السيدية ببغداد.

وأضاف المصدر؛ أن المنتسب الذي يتمتع بإجازة حاليا هو داخل الشركة وبيده الرمانة ويريد تفجير الشركة، فيما قامت القوات الامنية بتطويق مكان الحادث في محاولة للسيطرة على الوضع.

ولاحقاً؛ تمكنت القوات الامنية من اقناع الشخص بعدم تفجير الرمانة اليديوية وتسليماه للقوات الامنية، وتم وحل الموضوع بالتفاهم، وبالفعل تم القبض عليه وتسليمه الى الشرطة الاتحادية وفقا لمصدرنا الأمني.

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