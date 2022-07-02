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تصادم دراجتين يودي بحياة فتى ومنتسب امني في الحلة

أفاد مصدر أمني في بابل، اليوم السبت، بمقتل شخصين أحدهما منتسب أمني في حادث تصادم دراجتين ناريتين شمالي الحلة، مركز المحافظة.

وقال المصدر ، إن “دراجة نارية يقودها فتى في الرابعة عشرة من عمره اصطدمت بدراجة أخرى جاءت بالاتجاه المعاكس (رونغ سايد) يقودها منتسب في شرطة قضاء المسيب، ما أدى الى وفاة الفتى في الحال نتيجة شدة الاصطدام، الذي وقع شمالي مدينة الحلة، فيما توفي المنتسب اثناء نقله الى المستشفى”.

وأضاف المصدر ان ” القوات الأمنية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث”.

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