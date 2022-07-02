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توقعات بتغييرات واسعة داخل الجيش التركى

مدرعة تركية

 بيان صحفى

 توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا اقدام الرئيس التركى اردوغان على اجراء  تغييرات واسعة داخل الجيش التركى وداخل قيادات الجيش التركى

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى ان الديمقراطية الراسخة داخل تركيا منعت الانقلابات العسكرية عكس دول بالشرق الاوسط تهيمن عليها طبقات عسكرية

واشار ان اجراء الرئيس التركى لتغييرات واسعة داخل الجيش التركى وفق صلاحيات الرئيس الدستورية امر محتمل فى ظل التطورات الاقليمية والعالمية

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