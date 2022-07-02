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جامعة سوران تهدد بمقاضاة من ينشر الاساءات بحق التدريسية “نيشتمان”

فندت رئاسة جامعة سوران في اقليم كوردستان، اليوم السبت، “ادعاءات” نُشرت حول التدريسية “نيشتمان” عقيلة الاستاذ المغدور “ادريس عزت”، مهددة باللجوء الى القضاء بحق أشخاص “يكيلون الاتهامات الباطلة” بحقها.

وقالت جامعة سوران، في بيان، إن “”هناك أشخاصاً يقومون بكيل الاتهامات الباطلة بحق التدريسية نيشتمان عقيلة الاستاذ المغدور ادريس عزت، بعيداً عن المبادئ الدينية والأخلاقية، ويطلقون الكلام جزافاً، دون العلم بتفاصيل الموضوع”، داعية اياهم الى “التخلي عن التهم والتقييمات غير الصحيحة، وانتظار قرارات القضاء، قبل أن تضطر الجامعة للجوء الى الطرق القانونية ضدهم”.

وأفاد بيان جامعة سوران، بأن الجامعة “تدعم بقوة تلك الأستاذة، ومن اجل استرداد حقوقها لن تقصر في تقديم أية مساعدة ممكنة”، معبراً عن “المواساة والدعم الكامل لها، وعلى الجميع العمل بالاتجاه نفسه”.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل انباء افادت بأن الطالب الذي اقترف جريمة القتل الأسبوع الماضي بحق الاستاذ المغدور ادريس عزت كان على خلافاً مع زوجته التدريسية في جامعة سوران الدكتورة نيشتمان.

والثلاثاء من الأسبوع الماضي، (28 حزيران الماضي) أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مقتل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين أدريس حمه خان، وكذلك عميد كلية القانون بالجامعة نفسها الدكتور كاوان إسماعيل متأثرا بجروحه جراء تعرضه إلى خمس إطلاقات نارية في جسده.

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