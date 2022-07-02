شرطة كركوك تلقي القبض على متهم بسرقة دار أحد أقاربه

اعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، يوم الجمعة القبض على متهم بسرقة دار أحدٍ أقاربه ويعيد مبلغ قدره 63 مليون دينار الى صاحبه.

وذكر بيان للمديرية أن “قوة من مركز شرطة قره هنجير قامت بعملية نوعية وبعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تمكنت خلالها من القاء القبض على شخص بعد التعرف على محل تواجده”. واضاف البيان أن الشخص متهم بسرقة دار أحد أقاربه.

وأشار إلى أن تم تصديق أقوال المتهم ابتدائياً و قضائيا وتوقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 444 ق ع تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة.

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