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منظمة تتهم الميليشيات والطبقة السياسية بنهب ثروات ليبيا وتجويع الليبيين وتطالب الشعب الليبى بتحرير ليبيا

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 بيان صحفى

 طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية احدى المنظمات الاقليمية الشعب الليبى بمختلف اطيافه بتحرير كافة الاراضى الليبية من هيمنة الطبقة السياسية الحاكمة وتحرير ليبيا من هيمنة الميليشيات المسلحة التى تنهب وتهدر ثروات ليبيا وتتسبب بافقار وتجويع الشعب الليبى

 وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى الشعب الليبى باسقاط الحكومة الليبية والبرلمان الليبى وكافة الميليشيات المسلحة التى تنهب ثروات ليبيا  والطبقة السياسية التى تحكم ليبيا بقوة السلاح وتنهب ثروات الدولة

 واكد ان الطبقة السياسية بليبيا هى المشكلة الرئيسية داخل ليبيا والتى عرقلت استقرار ليبيا ومنعت اجراء الانتخابات وتتقاسم السلطة داخل ليبيا دون النظر للشعب الليبى كما تهدر اموال وثروات ليبيا وتسببت بتردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بدولة غنية مثل ليبيا

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