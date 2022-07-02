منظمة تحذر من فوضى بالسودان بسبب تردى الاوضاع الاقتصادية والحكم العسكرى

بيان صحفى

اتهمت منظمة العدل والتنمية الحقوقية قوات الامن والشرطة السودانية والجيش بالعمل على قمع الاحتجاجات داخل السودان فى ذكرى ثورة 30 يونيو مما اسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى ان العسكريين فى السودان فرطوا بالاراضى السودانية باقليم الفشقة والاقاليم الحدودية الموازية لاثيوبيا وتفرغوا للصراع على السلطة والهيمنة على الحكم بالسودان

وطالبت المنظمة كافة اطياف الشعب السودانى باسترداد الثورة السودانية وتحرير السودان من العسكريين والانقلابات العسكرية المتتالية مما اسفر عن تردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل السودان

وحذرت المنظمة من اندلاع فوضى شعبية عارمة فى السودان نتيجة تردى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الحكم العسكرى والصراعات على السلطة

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