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وحدة مكافحة الارهاب بمحافظة ابين تنفذ حملة عسكرية واسعة ضد عناصر تنظيم القاعدة وداعش

أبين/خاصوحدة مكافحة الارهاب بمحافظة ابين بقيادة العقيد عبدالرحمن الشنيني صباحاليوم السبت، حملة عسكرية واسعة ضد عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة وداعشباستهداف عدد من الوديان في منطقة دلتا أبين وذلك بعد تلقيها بلاغ بتواجدعناصر من تنظيم القاعدة.وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين إن بعد وصول القوات الى واديسلا الجهة الشرقية لمركز المحافظة ووادي بغاثه وتمحن ومريب وثعلانوعذيبه، هربت العناصر الارهابية باتجاه المنطقة الوسطى .وتهدف الحملة في الأساس إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة المناخاتالمتاحة بالمحافظة لكونها تعتبر الجناح الشرقي للعاصمة المؤقتة عدنوأمنها من امن العاصمة.وخلال الحملة، أكد قائد وحدة مكافحة الارهاب في محافظة أبين العقيدعبدالرحمن الشنيني أن المواجهة الحاسمة قد بدأت ولن نتوانى أو نتردد عنتكثيف الأعمال القتالية والأمنية لاستئصال شأفة الإرهاب والإرهابيينأينما وجودوا وحيثما تواروا أو لجأوا أو تحصنوا.داعياً كل شرفاء أبين وقبائلها بمختلف أطياف المجتمع إلى الوقوف مع أبطالالقوات القتالية من وحدات مكافحة الارهاب والقوات الامنية والعسكريةبكافة تشكيلاتها في معركة تطهير أبين من العناصر الإرهابية ممثله بتنظيمالقاعدة الإرهابي في عملية شامله تخوضها قواتنا البطلة.ولفت الشنيني إلى أن الحملة الأمنية ستستمر حتى يستتب الأمن في المحافظةبشكل كامل، موضحاً بالقول : “لقد وهبنا دمائنا  لعزة أبين وكرامتها ونجددالعهد لكل الأحرار وتاريخها العظيم الكبير أننا سنبقى الصخرة الصماء التيتتحطم عليها كل المؤمرات” .وأختتم الشنيني تصريحه إلى امهات وآباء شهدائنا الابطال من ابطال قواتالأمن والقوات المسلحة الجنوبية والحزام الأمني في أبين بشكل خاص والجنوببشكل عام:”نود اخباركم أن دمائنا ليست أغلى من دماء أولادكم التي سفكتهاهذه العناصر الإرهابية بدم بارد طوال هذه السنوات”.

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