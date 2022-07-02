وحدة مكافحة الارهاب بمحافظة ابين تنفذ حملة عسكرية واسعة ضد عناصر تنظيم القاعدة وداعش

أبين/خاص

وحدة مكافحة الارهاب بمحافظة ابين بقيادة العقيد عبدالرحمن الشنيني صباح

اليوم السبت، حملة عسكرية واسعة ضد عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة وداعش

باستهداف عدد من الوديان في منطقة دلتا أبين وذلك بعد تلقيها بلاغ بتواجد

عناصر من تنظيم القاعدة.



وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين إن بعد وصول القوات الى وادي

سلا الجهة الشرقية لمركز المحافظة ووادي بغاثه وتمحن ومريب وثعلان

وعذيبه، هربت العناصر الارهابية باتجاه المنطقة الوسطى .



وتهدف الحملة في الأساس إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة المناخات

المتاحة بالمحافظة لكونها تعتبر الجناح الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن

وأمنها من امن العاصمة.



وخلال الحملة، أكد قائد وحدة مكافحة الارهاب في محافظة أبين العقيد

عبدالرحمن الشنيني أن المواجهة الحاسمة قد بدأت ولن نتوانى أو نتردد عن

تكثيف الأعمال القتالية والأمنية لاستئصال شأفة الإرهاب والإرهابيين

أينما وجودوا وحيثما تواروا أو لجأوا أو تحصنوا.



داعياً كل شرفاء أبين وقبائلها بمختلف أطياف المجتمع إلى الوقوف مع أبطال

القوات القتالية من وحدات مكافحة الارهاب والقوات الامنية والعسكرية

بكافة تشكيلاتها في معركة تطهير أبين من العناصر الإرهابية ممثله بتنظيم

القاعدة الإرهابي في عملية شامله تخوضها قواتنا البطلة.



ولفت الشنيني إلى أن الحملة الأمنية ستستمر حتى يستتب الأمن في المحافظة

بشكل كامل، موضحاً بالقول : “لقد وهبنا دمائنا لعزة أبين وكرامتها ونجدد

العهد لكل الأحرار وتاريخها العظيم الكبير أننا سنبقى الصخرة الصماء التي

تتحطم عليها كل المؤمرات” .



وأختتم الشنيني تصريحه إلى امهات وآباء شهدائنا الابطال من ابطال قوات

الأمن والقوات المسلحة الجنوبية والحزام الأمني في أبين بشكل خاص والجنوب

بشكل عام:”نود اخباركم أن دمائنا ليست أغلى من دماء أولادكم التي سفكتها

هذه العناصر الإرهابية بدم بارد طوال هذه السنوات”.

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