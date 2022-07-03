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#أصلي 

نرجس الشجيري

#أصلي
أنا أصلي …..
بعينٍ واحدة
ويد واحدة
وقدم واحدة
وألف رأس
كلصٍ يسرق الله
أصلي…….
كالهواء في كلِّ الاتجاهات
وأمارس جميع الديانات
كسجّادة جائعة في
 بطن مسجد لا يدخلهُ
إلّا الأشقياء
أنا أصلي…..
ككنيسة محلّقة في الفضاء
 تعجُّ بالتراتيل
وقداسها يرقصون السامبا
أصلي…..
لأخلع عقلي المعطوب
 وأضع مكانهُ مفرغة هواء
 لطرد أفكاري
المتكاثفة في عقدة رأسي
 أصلي……
 داخل فمي
وأراقب جسدي البالي
يتفكّك كخردة قطعة تهرب بعيدًا عن قطعة
أصلي بكامل جنوني
ليتوقف الكون
عن قضم أظافري المتورمة
لينام الموت في حنجرة جدي الرطبة المهملة
لأسرق الأرواح من أصابعهُ الطويلة
والمعقوفة كخنجر بأس
أنا أصلي بكلِّ قداسة
ولكنّني جائعة
جائعة جدًّا……
 أريد أن ألتهم العالم كلَّهُ
ليستقر في معدتي
وأتقيأهم دفعة واحدة
نحو القبلة.
نرجس الشجيري
نص مكرر نشرهُ في
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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