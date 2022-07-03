Posted on by

ارتفاع حصيلة هجوم داعش في ديالى إلى ضحيتين وخمسة مصابين

أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الأحد بارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة أمنية في قاطع شروين التابع لناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة إلى ضحيتين و5 مصابين من لواء نداء ديالى -الحشد الشعبي.

وقال المصدر إن تعزيزات أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقاط المرابطة بعناصر إضافية تحسبا لأي طارئ أمني.

وهام عناصر من تنظيم داعش نقطة أمنية تابعة للحشد الشعبي- لواء نداء ديالى في أطراف حوض شروين – قرية محمد العلي التابع لناحية المنصورية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وأوقع الهجوم في حصيلة أولية ضحية من الحشد وثلاثة مصابين.

من جانبه أكدت هيئة الحشد الشعبي، أن الضحيتين هما “رافد محمد مطلك” و”حسين عباس الجبوري”، في اللواء 62 بالحشد الشعبي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close