اصطدام قطار بشاحنة محملة بالرمل جنوبي العراق

أفادت وزارة النقل، يوم الأحد، باصطدام قطار بشاحنة محملة بالرمل في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان أن “قطارا لنقل المسافرين قادم من البصرة بأتجاه بغداد اصطدم بالقرب من قرية العفالجة الليلة الماضية بسيارة حمل كبيرة (تريلة) محملة بمادة الرمل وذلك نتيجة المعابر غير النظامية على خطوط السكك”.

ونقل البيان عن مدير عام السكك طالب جواد كاظم الحسيني، قوله، إن “مناطق السكك وقطاراتها تتعرض يومياً إلى ظواهر سلبية غير حضارية بانشاء معابر غير نظامية على خطوط واملاك الشركة، ورمي الحجارة على القطارات في بعض الأماكن المشخصة لدى لجان التجاوزات الفرعية والرئيسية بالرغم من التحذير المستمر وفرض غرامات وانذارات وفق القانون على المتجاوزين، وللاسف الشديد اخذت هذه الظاهرة بالاستفحال والتجاوز على محرمات السكك وقد تسببت بالضرر الكبير في انسيابية سير القطارات ، بالاضافة الى الحوادث المتكررة لقطارت البضائع والمسافرين”.

ودعا الحسيني، القوات الامنية والجهات المختصة والحكومات المحلية كلا ضمن حدود مسؤوليته او حدود المحافظة الى “دعم السكك والوقوف معها بإصدار القرارات الصارمة وفرض قوة القانون، لتوفير الحماية اللازمة لممتلكات الشركة وتأمين الجانب الامني، لضمان حركة القطارات الصاعدة والنازلة، كما ناشد شيوخ العشائر ووجهاء المدن بالتوعية الجماهيرية لا سيما الساكنين بالقرب من خط السكة بضرورة الحفاظ على المال العام بصورة عامة وممتلكات السكك بصورة خاصة لاهميتها في خدمة المواطنين”.

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