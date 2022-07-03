السفيرة الأمريكية: العراق يمتلك ارض خصبة تشجع المستثمرين والشركات الرصينة الاميركية للدخول للسوق العراقية

أكدت السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، أن العراق يمتلك ارض خصبة تشجع المستثمرين والشركات الرصينة الاميركية للدخول للسوق العراقية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة علاء احمد الجبوري، اليوم الاحد في مكتبه السفيرة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي.

واشار الجبوري، بحسب بيان وزارة التجارة، إلى حرص العراق على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الامريكية في ضوء توجهات الحكومة الى الانفتاح للسوق العالمي واهمية تطوير وتنمية العلاقات المشتركة في كافة الاصعدة والسعي الى فتح قنوات اتصال جديدة مع بلدان العالم.

وأكد الجبوري على السعي لفتح افاق جديدة للتعاون المشترك مع الجانب الامريكي في كافة المجلات وتقريب وجهات النظر بين رجال الاعمال لكلا البلدين.

من جانبها، اكدت السفيرة الامريكية على اهمية تطوير العلاقات وتفعيلها في الجانب الاقتصادي كون العراق يمتلك ارض خصبة تشجع المستثمرين والشركات الرصينة الاميركية للدخول الى السوق العراقية.

إلى ذلك، ناقش الجانبان خلال اللقاء عدة ملفات اهمها تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بتجهيز مادتي الحنطة والرز الامريكيين ، والوقوف على الرؤى المستقبلية في التجهيز والعمل على ازالة العقبات وتكاتف الجهود لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

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