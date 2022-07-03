القبض على خمسة مطلوبين بينهم بقضايا مخدرات في بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القاء القبض على 5 مطلوبين بينهما اثنين بقضايا المخدرات وآخرين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، انه”بهدف تعزيز الأمن والنظام وفرض سلطة القانون تواصل قطعات الشرطة الاتحادية عملياتها الأمنية وضمن قواطع مسؤوليتها في بغداد والتي من خلالها تم اليوم إلقاء القبض على متهمين أثنين صادرة بحقهم أوامر قبض قضائية وفق أحكام المادة ٣٢( مخدرات) ضمن قواطع مسؤولية اللواء الثامن بمنطقة سبع البور وقاطع اللواء الثاني في منطقة الكفاءات بجانب الرصافة”.

واضافت، انه”ضمن قاطع اللواء الخامس في مدينة الشعلة تم إلقاء القبض على طرفي مشاجرة ضبط بحوزتهما بندقيتين مختلفين ومخازن عتاد بندقية كلاشنكوف عدد ٣ واطلاقات عدد ٣٣ وشريط عتاد BKC واطلاقات عدد ٢٣٠ اطلاقة . فيما تمكنت قوة من اللواء الرابع وأثناء تنفيذ ممارسة أمنية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة (الزعفرانية) جنوب شرق بغداد وتم القبض على متهم ضبط بحوزته بندقيه كلاشنكوف غير مرخصة . فيما تمكنت قوة من اللواء السادس في منطقة حي الجهاد بجانب الكرخ بتنفيذ مذكرة قبض بحق أحد المتهمين المطلوبين وفق المادة ٤١٣ (اعتداء )”.

وبينت، انه”تم إحالة جميع المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم”.انتهى29/ح

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