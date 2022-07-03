المجلس الوطني الفلسطيني: انتخاب فلسطين نائباً لرئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز ممثلة بنائب رئيس المجلس علي فيصل إنجاز وطني هام

منظمة التحرير الفلسطينية Palestinain Liberation Organization (P.L.O) 03 تموز 2022

اختتمت الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز مؤتمرها الذي عقد في اذربيجان تحت عنوان “دعم دور البرلمانات الوطنية في تعزيز السلام العالمي والتنمية المستدامة”، بمشاركة عدد واسع من رؤساء وأعضاء البرلمانات. وقد انتخبت “الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز” نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل كنائب لرئيس الشبكة.

إن المجلس الوطني الفلسطيني يشكر لأذربيجان استضافتها الوفد الفلسطيني، ويعتبر ان هذا الانتخاب هو انجاز وطني هام ويشكل دعماً حقيقياً للشعب الفلسطيني وتقديراً لنضاله ومقاومته من أجل الخلاص من الاحتلال الاسرائيلي، وايضاً دعماً لحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية بعدوان عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194.

كما ان هذا الانجاز بانتخاب فلسطين نائباً لرئيس “الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز” هو محط تقدير شعبنا الفلسطيني، وما كان ليحصل لولا الصمود الفلسطيني الباسل في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته اليومية، ولولا تضحيات الشهداء والاسرى وعدالة القضية الفلسطينية المدعومة من جميع احرار العالم..

وشارك الوفد الفلسطيني بفعالية في أعمال الجلسات وقدم العديد من المقترحات والتوصيات حول القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني، داعياً لإدراج القضية الفلسطينية كنقطة مركزية وثابتة على جدول أعمال مؤتمرات الشبكة القادمة. كما اجرى الوفد العديد من اللقاءات السياسية مع رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة..

03 تموز 2022

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