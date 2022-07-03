بغداد وواشنطن تبحثان بنودا “غير مفعلة” ضمن الاتفاقية الاطارية

ناقشت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاثنين، مع السفيرة الامريكية في بغداد بنودا “غير مفعلة” ضمن الاتفاقية الاطارية.

وقالت الوزارة في بيان إن وزيرها خالد بتال النجم التقى، اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق، الينا رومانوسكي، والوفد المرافق لها.

ونقل البيان عن الوزير تاكيده خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والسعي المشترك لتطوير تلك العلاقات على الصُعد كافة، لما يحقق مصالح شعبي البلدين، مبينا أن الوزير أشاد بدور الولايات المتحدة الامريكية في دعم العراق خلال الحرب ضد عصابات داعش الارهابية، وما تلاها خلال عمليات اعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال اللقاء الذي حضره مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط، ساهر عبدالكاظم، بحث أوجه التعاون المشترك، من خلال تفعيل البنود غير المفعّلة لحد الان ضمن الاتفاقية الاطارية الموقعة بين البلدين.

من جانبها، رحبت رومانوسكي، بتطور مستوى التعاون بين واشنطن وبغداد، مبدية استعداد بلادها، لتقديم المزيد من الدعم للعراق، في مختلف المجالات، وفق البيان.

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