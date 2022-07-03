تعدد الأوبئة يرهق النظام الصحي

بغداد: شذى الجنابي

نبهت وزارة الصحة إلى أن النظام الصحي في البلد أمام تحديات عديدة بسبب تسجيل إصابات بكورونا والحمى النزفية والكوليرا في أغلب المحافظات.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية بالوزارة سنان غازي : إن تسجيل إصابات بالحمى النزفية وفق نتائج مختبرية مؤكدة، وضع النظام الصحي أمام تحد كبير بوجود أكثر من وباء في البلاد في وقت واحد. وأوضحت أن كورونا والكوليرا والحمى النزفية، أرهقت الملاكات الصحية من خلال متابعة الإصابات وعلاج المرضى وتنفيذ الإجراءات الوقائية، مبينة أن الوزارة تنسق مع دوائر الصحة في المحافظات لتوفير مستلزمات الوقاية واحتواء الأوبئة.

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