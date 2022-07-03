Posted on by

تعدد الأوبئة يرهق النظام الصحي

تعدد الأوبئة يرهق النظام الصحي

بغداد: شذى الجنابي
نبهت وزارة الصحة إلى أن النظام الصحي في البلد أمام تحديات عديدة بسبب تسجيل إصابات بكورونا والحمى النزفية والكوليرا في أغلب المحافظات.
وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية بالوزارة سنان غازي : إن تسجيل إصابات بالحمى النزفية وفق نتائج مختبرية مؤكدة، وضع النظام الصحي أمام تحد كبير بوجود أكثر من وباء في البلاد في وقت واحد. وأوضحت أن كورونا والكوليرا والحمى النزفية، أرهقت الملاكات الصحية من خلال متابعة الإصابات وعلاج المرضى وتنفيذ الإجراءات الوقائية، مبينة أن الوزارة تنسق مع دوائر الصحة في المحافظات لتوفير مستلزمات الوقاية واحتواء الأوبئة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close