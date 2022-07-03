رائد فهمي: التغيير ضرورة ملحة لاخراج البلد من دوامة الازمات

شارك الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، امس السبت، في المؤتمر السياسي السادس للتجمع الوطني التقدمي. والقى الرفيق فهمي خلال المؤتمر، كلمة الحزب، وسلط الضوء على قضايا مهمة، مبينا أن “المؤتمر ينعقد في ظل ظروف بالغة الصعوبة وأزمات محتدمة تزيد من معاناة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتردي الخدمات وتدهور الظروف البيئية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي وتغول الفساد ومنظوماته وامتداده إلى جميع مفاصل الدولة، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية وللقرار الوطني المستقل”.

وأوضح فهمي أن منظومة الحكم التي افرزتها المحاصصة الطائفية والإثنية تشهد أزمة مركبة وشاملة تفاقمت آثارها لتزعزع أركان البناء الدستوري للنظام السياسي، إذ خرقت جميع المدد الدستورية لانتخاب الرئاسات، ما يؤشر أزمة في عملية الانتقال الديمقراطي ومؤسستها الرئيسة المتمثلة بالبرلمان، والتي اختزلت اصلا إلى مجرد انتخابات”، لافتا إلى أن “ما بات يوصف بالانسداد السياسي، يعكس أزمة أكبر وأعمق من مجرد الفشل في تشكيل حكومة جديدة، وهي أزمة العملية السياسية القائمة على المحاصصة والتي تمثل أس البلاء والحاضنة للفساد والمسؤولة الأولى عن الفشل في عملية إعادة بناء الدولة”.

وأكد الرفيق أن “انتفاضة تشرين الباسلة وحركات الاحتجاج الشعبي المتواصلة في العديد من المحافظات تعكس ضيق قاعدة قوى المحاصصة وكذلك الحال مع المقاطعة والعزوف لأكثر من سبعين بالمائة للانتخابات البرلمانية الاخيرة”، لافتا إلى أن “التغيير بات ضرورة ملحة وآنية لأجل إخراج البلد من دوامة الأزمات ووضعه على سكة الاصلاح الجدي والتعافي لمواجهة التحديات الوجودية أمام العراق”.

وأعرب الرفيق فهمي عن “التمنيات بالنجاح لأعمال المؤتمر ولكل المساعي الهادفة إلى توحيد جهود القوى والأحزاب الوطنية والمدنية الديمقراطية والخيرة في المجتمع”.

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