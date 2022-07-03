عبدالله المعروف: افتتحنا فرعنا في أربيل كونها المدينة الأولى على مستوى العراق من حيث الرقي

بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو وعدد من قناصل دول الجوار وجمع غفير من الضيوف والإعلاميين، تم افتتاح مطعم میت موت الماركة الشهيرة على مستوى العالم في قلب مدينة أربيل كونها إحدى المعالم السياحية والتجارية الآمنة على مستوى المنطقة.

بهذه المناسبةصرح عبدالله المعروف ب “السيكا” صاحب العلامة التجارية MeatMoot

في أربيل: افتتحنا فرعنا العاشر على مستوى العالم.. لدينا فروع في الولايات المتحدة الأميركية ومصر والأردن والكويت والبحرين والإمارات وعدد من البلدان.. والمركز الرئيسي موجود في تركيا.

و اضاف قائلا: نقدم للضيوف اللحوم المدخنة والمطبوخة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي. نطبخ اللحم المدخن لأكثر من 16 ساعة. الفكرة موجودة بأميركا، ولكننا أصفنا اليها لمساتنا الخاصة. وطموحنا هو انتشار مطاعمنا في كافة مدن العالم بحيث يصل عدد فروعنا الى مائة فرع.

عن سبب افتتاح فرع اربيل قال: افتتحنا فرعا جديدا في أربيل كون المدينة هي الأولى على مستوى العراق من حيث الازدهار والرقي. نود أن نرتقي مع هذه المدينة الرائعة.

يذكر ان فريق مطعم ميت موت انتقل من اسطنبول إلى اقليم كوردستان حاملين المذاق الشهي لاستكمال رؤيتهم بتحويل قطعة اللحم المطهو على الفحم بالطريقة التركية إلى قطعة فنية تثير رغبة الزائر إلى إعادة هذه التجربة مرات ومرات عديدة.

يمتلك مطعم ميت موت خبرة واسعة في طهي اللحوم بمختلف أنواعها من اللحوم المشوية والمدخنة والأضلاع والبريسكت بجانب التتبيلات العصرية والمبتكرة و أطباق الأرز والسلطات والمقبلات المميزة. أسعار ميت موت أربيل تختلف بحسب كمية اللحوم المختارة، حيث يتم تحديد السعر بعد وضع اللحوم المختارة على الميزان. افتتح ميت مووت أبوابه حديثاً ليصبح هذا المطعم هو العلامة الرائدة المتخصصة في تقديم أطباق لحم الضأن على الفحم وتقديمه بطريقة عالية الجودة وبأفران خاصة مقدمة خصيصاً لعشاق اللحم ومتذوقيه، ثم توالت التحضيرات لافتتاح فروعه في 12 دولة من مختلف دول العالم ليصبح عدد أفرعه 21 فرع تتوزع في كل من : تركيا (اسطنبول) السعودية (جدة – الدمام – الرياض – الخبر – بريده وحائل ) البحرين – الكويت – سلطنة عمان – الأردن – قطر – الإمارات (دبي) – العراق (أربيل) – الولايات المتحدة الأمريكية (ميشيغان وشيكاغو) .

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