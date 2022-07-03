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مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ يوجه قسم الامور الادارية و المالية و القانونية بالدوام خلال ايام العطلة لانجاز تدقيق بيانات موظفي العقو

وجه مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) بدوام قسم الامور الادارية و المالية و القانونية بالدوام خلال عطلة اليوم السبت المصادف 2 تموز من العام الجاري لانجاز تدقيق بيانات موظفي العقود
و بين قسم الأمور الإدارية والمالية و القانونية المستشار القانوني (حيدر علي حسين) بناءا على توجيهات السيد المدير العام و بأشراف بضرورة اكمال و انجاز تدقيق بيانات موظفي العقود و حسب كتاب وزارة الصحة و وزارة المالية و ارسالها بأسرع وقت حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من مدير شعبة الموارد البشرية  الاستاذ (احمد عدنان) و مسؤول مكتب قسم الامور الادارية و المالية و القانونية (علاء جعفر كاظم) و مسؤول الملاك و الحسابات و مكتب القسم و بأشراف و متابعة المعاون الاداري و الفني حيث تم اكمال كافة المتطلبات من خلال و تزويد الوزارة بجدول تفصيلي بأعداد موظفي العقود لغرض استحداث درجات وظيفية لموظفي العقود و تثبيتهم على الملاك الدائم .
اعلام صحة الكرخ
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