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مهرجان أثينا لمكافحة العنصرية ندوات وحفلات

مع افتتاح مهرجان مناهضة العنصرية، ولمدة ثلاث أيام، بدءًا من 1 تموز/يوليو وحتى 3 يوليو، تجتمع العشرات من المنظمات الجماهيرية اليونانية، وأحزاب اليسار بمختلف تياراتها يشارك اتحاد العمال والشغيلة الفلسطينيين بكشكه الخاص ومشاركته التقليدية في هذا المهرجان، للتنديد بالاحتلال والتدخلات الإمبريالية ولرفع الراية الوطنية وتحشيد التضامن مع شعبنا في نضاله العادل، وخاصة في هذه الظروف المعقدة والصعبة إقليميا ودوليا.

ويتخلل المهرجان المناقشات والحفلات الموسيقية والمعارض والأحداث والمأكولات متعددة الثقافات.

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