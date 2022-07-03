مواعيد العودة والمباريات الودية.. كيف يستعد يوفنتوس للموسم الجديد؟

يبدأ يوفنتوس استعداداته للموسم الكروي الجديد 2022-2023، خلال شهر يوليو/ تموز الحالي، تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيميليانو أليجري.

وواجه يوفنتوس موسما محبطا في 2021-2022، حيث خسر المنافسة على كل البطولات، واحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي.

موعد عودة يوفنتوس للتدريبات

يبدأ يوفنتوس استعداداته للموسم الكروي الجديد 2022-2023، خلال هذا الشهر، وتحديدا من يوم الأحد 10 يوليو.

وحصل يوفنتوس على فترة راحة لمدة 7 أسابيع، وتحديدا منذ الهزيمة 0-2 أمام فيورنتينا في الجولة الأخيرة من الكالتشيو.

معسكر يوفنتوس استعدادا لموسم 2022-2023

يشهد معسكر يوفنتوس التحضيري يوم الأحد المقبل، حضور جميع اللاعبين حتى الذين شاركوا مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولية بشهر يونيو/ حزيران الماضي.

ويتوقع أيضا أن يشهد المعسكر عودة الفرنسي بول بوجبا، والذي ينتظر أن يعلن يوفنتوس التعاقد معه مجددا في الأيام القليلة المقبلة.

مواعيد مباريات يوفنتوس الودية صيف 2022

حدد يوفنتوس 3 مباريات ودية لشهر يوليو استعدادا للموسم المقبل، وقد تكون هناك واحدة في أغسطس، ولكن لا يعرف مصيرها، خاصة وأن الدوري الإيطالي سيبدأ يوم 13 من الشهر المقبل.

يوفنتوس سيخوض أول مباراة ودية خلال معسكره الخارجي في الولايات المتحدة الأمريكية أمام شيفاس جوادالاخارا المكسيكي يوم 23 يوليو.

وبعد 4 أيام من لقاء الفريق المكسيكي، سيواجه “البيانكونيري” فريق برشلونة، ثم يختتم مبارياته الودية في الولايات المتحدة بمواجهة ريال مدريد يوم 31 يوليو.

صفقات يوفنتوس في 2022

لم يقم يوفنتوس حتى الآن بأي تعاقدات قوية خلال ميركاتو صيف 2022، حيث اكتفى بتحويل عقد إعارة فيدريكو كييزا من فيورنتينا إلى بيع نهائي مقابل 40 مليون يورو.

ولكن، ينتظر أن يعلن يوفنتوس عن ضم الفرنسي بول بوجبا بشكل مجاني من مانشستر يونايتد، وهو نفس الحال بالنسبة للأرجنتيني أنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان.

ولكن، ينتظر أن يعلن يوفنتوس عن ضم الفرنسي بول بوجبا بشكل مجاني من مانشستر يونايتد، وهو نفس الحال بالنسبة للأرجنتيني أنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان.