نينوى تعطل الدوام لتبليط جسر

الموصل: شروق ماهر

استياء شعبي كبير في مدينة الموصل وخاصة من أصحاب الدخل اليومي المحدود، على خلفية تعطيل الدوام الرسمي للمحافظة وذلك بسبب صيانة الجسر الثالث الذي تم افتتاحه منذ أكثر من عامين من قبل شركات الإعمار ومديرية طرق وجسور نينوى.

ويقول المواطن أحمد خليل، : “دخلت نينوى عامها السابع بعد التحرير ولم نر أي إعمار حقيقي وكل الجسور تعمل على مبدأ الترقيع ولدينا كل شهرين عطلة بسبب عمليات ترقيع الجسور، التي نهبت مبالغها واليوم يقع المواطن الموصلي ضحية تعطيل الدوام بسبب تبليط الجسر أو ترقيعه مجدداً”.

من جانبه، انتقد المواطن سعيد جرجيس صاحب تاكسي، الحكومة المحلية في الموصل “التي لا تفكر بالفقراء ولا بذوي الدخل المحدود، فكأنهم لا يعلمون أن رزقنا يومي ويعتمد بالأخص على أيام العيد، فكل يوم يأتون بقرار يحاربون به أرزاقنا”.

وتساءل صاحب مول “تان داون” في الجانب الأيمن من الموصل إياد العاني، عبر : إذا كان جسر واحد يبلط في نينوى أوقف محافظة وعطلها بأكملها وهناك كثير من الجسور منها الجسر القديم والجسر الرابع والجسر الخامس والجسر الجديد، فأين دور مديرية مرور نينوى من هذا التعطيل للحياة؟ ” .

بدوره، انتقد أحد قضاة محاكم نينوى، رفض الكشف عن اسمه، عبر “الصباح”، تصريحات الحكومة المحلية بتعطيل الدوام الرسمي، في محاكم الموصل، وجميع الدوائر الحكومية باستثناء الخدمية منها، لمجرد تبليط الجسر الثالث، مشيراً إلى أن “هذا الأمر لا يحدث سوى في مدينة الموصل، متسائلا عما سيحدث في حال تم تبليط جسرين في وقت واحد؟.

من جانبه، قال مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني،، إن ” مديرية طرق وجسور نينوى أنهت أعمال قشط الإسفلت من الجسر الثالث، تمهيداً للمباشرة بالتبليط”، مبينا أن “ملاكات شركة آشور للمقاولات قامت بأعمال القشط وصيانة المفاصل المتضررة في الجسر الثالث، لافتا إلى أنها ستباشر إعادة التبليط تمهيدا لافتتاحه يوم غد الاثنين.”

يذكر، أن محافظ نينوى نجم الجبوري، قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، باستثناء الدوائر الخدمية وذلك ليتسنى للملاكات العاملة في الجسر الثالث إنهاء أعمالها.

تحرير: مصطفى إبراهيم

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