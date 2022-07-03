310 حالات اختناق في حصيلة نهائية لحادثة “كلور” ذي قار

أفاد مصدر محلي بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بتسجيل 310 حالات اختناق في حادث تسرب غاز الكلور من إحدى المحطات المائية.

وذكر المصدر أن مستشفى القضاء تمكنت من معالجة أغلب حالات الإصابات وتمكنوا من مغادرتها بعد استقرار وضعهم الصحي.

من جهتها ذكرت شرطة قضاء قلعة سكر، أن احد حماية مشروع إسالة ماء الكبير في القضاء أخبرها بوجود تسريب غاز كلور في أحد الأسطوانات، تم إبلاغ الدفاع المدني لتتم معالجته.

وأضاف أن سبب الحادث هو تآكل وتلف في صمام الأسطوانة، وتم تشخيص حالات تحسس لعدد من الأشخاص.

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