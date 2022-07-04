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ابيات الجواهري تعلو المخاطبات الرسمية العراقية بمناسبة الذكرى 25 لوفاته

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بإحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لرحيل الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري.

وذكر بيان عن الأمانة  إن “التوجيه ينص على وضع البيت الشعري الآتي (: أنا العِراقُ لساني قلبهُ ودمي      فراتُهُ وكياني منهُ أشطار)  في أعلى المخاطبات الرسمية للأيام (٢٤ – ٢٨/٧/٢٠٢٢)”.

ومحمد مهدي الجواهري (1899م – 1997م): شاعر عربي عراقي، يُعد من بين أفضل شعراء العرب في العصر الحديث. تميزت قصائده بالتزام عمود الشعر التقليدي. انتهى/25س

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