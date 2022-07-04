ارتفاع اعداد المصابين بغاز الكلور في ذي قار الى 300 حالة

أعلنت

السلطات العراقية تسجيل أكثر من 300 حالة اختناق في حادث تسرب غاز الكلور من إحدى المحطات المائية بمحافظة ذي قار، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية، الأحد.

وأكد مصدر محلي بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، تسجيل 310 حالات اختناق في حادث تسرب غاز الكلور من إحدى المحطات المائية، موضحاً أن المستشفى تمكّن من معالجة أغلب الإصابات، وغادر أصحابها بعد استقرار وضعهم الصحي.

وأعلنت الشرطة أن أحد أفراد حماية مشروع إسالة ماء الكبير في القضاء، أخبرها بوجود تسريب غاز كلور في إحدى الأسطوانات، حيث تم إبلاغ أجهزة الدفاع المدني لتتم معالجته. وأوضحت الشرطة أن سبب الحادث هو تآكل وتلف في صمام الأسطوانة، وتم تشخيص حالات تحسس لعدد من الأشخاص.

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