افتتاح أطول جسر بالعراق بعد توقف لخمس سنوات بسبب حرب داعش

من المقرر ان يتم افتتاح جسر الكوير،أطول جسر في العراق من جديد، في 5 تموز الجاري، عقب توقف دام لخمس سنوات بسبب انهياره خلال الحرب على تنظيم داعش، وهو يعدّ أحد الطرق الرئيسة بين مدينتي الموصل وأربيل.

أمين فنش، قائممقام الموصل، قال : الاثنين (4 تموز 2022)، انه “سيتم افتتاح جسر الكوير في الخامس من شهر التموز الجاري، بشكل تجريبي، بعد ان توقف في مطلع عام 2017 خلال الحرب ضد تنظيم داعش”.

وذكر فنش ان “جسر الكوير هو اطول جسر في العراق، وسيكون لإعادة افتتاحه تاثيرا على مستوى التبادل التجاري وحركة النقل بين محافظة نينوى واقليم كوردستان”.

ويبلغ طول الجسر 1142 مترا، ويقع على نهر دجلة.

في عام 2014 اجتاح تنظيم داعش مدينة الموصل، واعلن سيطرته على ما يقارب ثلث مساحة العراق. وفي عام 2017 نفذت القوات الأمنية العراقية بالاشتراك مع البيشمركة عملية امنية لتطهير البلاد من التنظيم، واستطاعت اعادة السيطرة على مدينة الموصل وباقي المناطق الواقعة تحت قبضة التنظيم.

وقام تنظيم داعش بتفجير جسر الكوير آنذاك، لسد الطريق أمام القوات الأمنية العراقية ومنعها من التقدم أكثر باتجاه عناصر التنظيم.

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