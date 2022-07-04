التعليم تعلن انتهاء الامتحانات وتحدد موعد العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم العالي، أمس الأحد، ان أكثر من مليون و50 ألف طالب اختتموا الامتحانات النهائية في الجامعات، فيما حددت موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، انه “استنادا الى التقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021، وما يرتبط به من برامج أكاديمية ووحدات دراسية وتوقيتات واختبارات، فقد اختتمت الجامعات والكليات العراقية في الثاني من تموز الحالي امتحاناتها النهائية سواء السنوية منها أم الفصلية في تخصصات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري والتخصصات الهندسية والعلمية والإنسانية كافة”.

وأضافت ان “أكثر من مئة مؤسسة تعليمية من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية شهدت امتحانات منتظمة خاضها مليون وثلاثة وخمسون ألفا وسبعمئة وتسعة وثمانون طالبا توزعوا على خمسمائة وإحدى وخمسين كلية وأكثر من ألفين وخمسمائة قسم وفرع علمي”.

وأكدت انه “التزاما منها بجودة المخرجات وتطويرها، فقد أجرت الوزارة الامتحان التقويمي لطلبة المجموعة الطبية وكليات التمريض في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على حد سواء وتضمنت الاختبارات مادتين دراسيتين تخصصيتين في كل مرحلة بعد المرحلة الأولى فيما كان الامتحان التقويمي شاملا في المرحلة السادسة لكليات الطب”.

ووجهت الوزارة “الجامعات والكليات كافة بإعلان نتائج الامتحانات النهائية في مواقعها الرسمية والشروع ببرامج التدريب الصيفي وإجراء الاستعداد والتعاون التام مع وزارة التربية لاحتضان امتحانات السادس الإعدادي وتوفير الدعم اللازم والإمكانات الخدمية الساندة والشروع بتنفيذ متطلبات العام الدراسي الجديد 2023/2022 الذي يبدأ اعتبارا من الثاني من تشرين الأول المقبل”.

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