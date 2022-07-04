التعليم: «2 تشرين الأول» موعداً لبدء العام الدراسي

أحصت وزارة التعليم العالي، أمس الأحد، أكثر من مليون و50 ألف طالب اختتموا الامتحانات النهائية في الجامعات، بينما حددت الثاني من تشرين الأول المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة في بيان إنه “استناداً إلى التقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021 وما يرتبط به من برامج أكاديمية ووحدات دراسية وتوقيتات واختبارات فقد اختتمت الجامعات والكليات العراقية في الثاني من تموز الحالي امتحاناتها النهائية سواء السنوية منها أو الفصلية في تخصصات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري والتخصصات الهندسية والعلمية والإنسانية كافة”.

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