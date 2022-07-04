الخدمة الاتحادي: ننتظر تعليمات المالية لتثبيت العقود

بحث رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي مع وفد من ممثلي العقود، قرار تثبيتهم على الملاك الدائم.

وفي غضون ذلك، تواصل الدوائر والمؤسسات في بغداد والمحافظات إكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتثبيت.

وذكر بيان صحفي لمجلس الخدمة الاتحادي أن لقاء رئيس المجلس مع ممثلي العقود شهد مناقشة قرار تثبيت من لديهم خدمة لا تقل عن سنتين وفق ما جاء في قانون الأمن

الغذائي. وأكد التميمي بحسب البيان، أن المجلس حريص على تنفيذ ما ورد في القانون حال وصول التعليمات من وزارة المالية.

وفي الشأن ذاته، قال محافظ المثنى أحمد منفي جودة خلال مؤتمر صحفي حضرته “الصباح”: إن المحافظة أكملت القوائم الخاصة بتثبيت أصحاب العقود على الملاك الدائم ممن تبلغ خدمتهم عامين فأكثر.

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