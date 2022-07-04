Posted on by

الخدمة الاتحادي: ننتظر تعليمات المالية لتثبيت العقود

الخدمة الاتحادي: ننتظر تعليمات المالية لتثبيت العقود

بحث رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي مع وفد من ممثلي العقود، قرار تثبيتهم على الملاك الدائم.
وفي غضون ذلك، تواصل الدوائر والمؤسسات في بغداد والمحافظات إكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتثبيت.
وذكر بيان صحفي لمجلس الخدمة الاتحادي أن لقاء رئيس المجلس مع ممثلي العقود شهد مناقشة قرار تثبيت من لديهم خدمة لا تقل عن سنتين وفق ما جاء في قانون الأمن
 الغذائي. وأكد التميمي بحسب البيان، أن المجلس حريص على تنفيذ ما ورد في القانون حال وصول التعليمات من وزارة المالية.
وفي الشأن ذاته، قال محافظ المثنى أحمد منفي جودة خلال مؤتمر صحفي حضرته “الصباح”: إن المحافظة أكملت القوائم الخاصة بتثبيت أصحاب العقود على الملاك الدائم ممن تبلغ خدمتهم عامين فأكثر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close