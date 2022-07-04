العراق ينذر شركات نفطية أجنبية عاملة بحقول الجنوب

أنذرت وزارة البيئة العراقية، عددا من الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي بالعراق في حقول الجنوب لمخالفتها أحكام المادة (20) وعدم التزامها بالضوابط البيئية.

وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي في بيان اليوم الأحد، إن الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية ، ملزمة بمعالجةِ الملوثات الناجمة عن العملياتِ الاستخراجية والاستكشافية من خلالِ اعتماد تقنيات حديثة في معالجةِ التلوث النفطي الناجم عن هذه العملياتِ لأجلِ تخفيض مستوى التلوث .

واضاف ان مديرية بيئة البصرة أبلغت عددا من الشركات النفطية الاجنبية بضرورة ازالة المخالفات البيئية لما لها من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة، وستقوم الوزارة لاحقا بإعلان أسماء تلك الشركات بعد اتمام الاجراءات الصارمة بحقها وفق القانون ، مبينا ان الفرق البيئية تقوم بجولات تفتيشية مستمرة على المواقع والانشطة النفطية لتلك الشركات للاطلاع على الواقع البيئي والرصد الميداني لها .

يشار الى ان البصرة تعد من أكبر المحافظات العراقية في ضمها لحقول النفط وتعاني من مشاكل بيئية كبيرة، حيث تشهد إنتاجا نفطيا كبيرا وحرق الغاز المصاحب في عملية الاستخراج وما تخلفه العمليات الإنتاجية للمشروعاتِ النفطية من أضرارٍ بالغة الأثر على السكان.

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