المعموري: هجوم “شروين” نفذ بقناصات اميركية

اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاثنين، بان هجوم شروين الدامي نفذ بقناصات امريكية الصنع.

وقال المعموري في حديث ان” الهجوم الارهابي الذي استهدف نقطة مرابطة متقدمة للواء 62 في الحشد الشعبي قرب قرى شروين شرق ديالى في ساعة متاخرة من مساء يوم امس نفذ بقناصات امريكية حديثة ما ادى الى استشهاد واصابة 6 من افراد اللواء”.

واضاف المعموري،ان” 50% من هجمات داعش الارهابي تنفذ عبر القناصات الامريكية الحديثة التي وصلت اليه مؤكدا ضرورة التحقيق في اليات وصول تلك القناصات ومن هي الجهات التي تمول حصول الارهابيين على اسلحة فتاكة مبينا ان هناك اجندة لاتريد الاستقرار في ديالى وهذا ما يفسر دعمها للارهاب بالاسلحة”.

واشار الى ان” شروين تحتاج الى جهد امني كبير لانهاء خطر خلايا داعش الارهابي والسعي لانهاء ملف القناصات التي اصبحت مصدر تهديد مباشر لنقاط المرابطة بعد تكرار عمليات الاستهداف وسقوط شهداء وجرحى”.

وكان اثنين من مقاتلي لواء 62 في الحشد الشعبي استشهدا واصيب 4 اخريين في هجوم شنه داعش الاجرامي على نقطة مرابطة في اطراف قرى شروين شرق ديالى في ساعة متاخرة من مساء يوم امس”.انتهى 25 ف

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