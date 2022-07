اما من شريف وأصيل وأبن عشيرة وراضع حليب حرة عراقية

اما من شريف واصيل وابن عشيرة ورضع حليب حرة عراقية وليس عراقي الجنسية مرغم او لاجيء او مقيم لكونه خريج جامعة بوكا العريقة وولائي للاجنبي لل لوحة

” بالنسبة إلى موضوع التدخّل التركي في شمال العراق، اود ان أبيّن ما يلي:

هناك 3 اتفاقيات/ معاهدات رئيسية وقّعت مع تركيا تتعلق بتثبيت حدودها وحقوقها الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، وأهمها هي:

1. معاهدة سيفر 10 آب 1920

2. إتفاقية لوزان 24 تموز 1923

3. معاهدة أنقرة 5 حزيران 1926.

والمعاهدة الثالثة الأخيرة (معاهدة انقرة) هي العراقية – التركية- البريطانية حول تثبيت الحدود الحالية، بعد قرار عصبة الأمم بإنضمام ولاية الموصل بألويتها الحالية الى المملكة العراقية.

في تلك الاتفاقية، التي لا يشير اليها الجميع، هناك فقرة صارخة وهي (المجال الحيوي التركي)، حيث تم تحديد ولاية الموصل ضمن مجالها الحيوي Sphere of influence .

هذا يعني، إذا شعرت تركيا بالخطر وتهديد على مصالحها القومية، فمن حقها التدخّل العسكري، لغاية آخر نقطة في كركوك مع الدولة العراقية.

وتعتبر هذه الفقرة من أولويات الشروط التركية لضم ولاية الموصل الى الدولة العراقية، حتى إنها موثقة في ويكيبيديا كجزء من الخلاصة لتلك المعاهدة.

“The Treaty of Ankara (1926), also known as The Frontier Treaty of 1926 (Turkish: Ankara Anlaşması), was signed 5 June 1926 in Ankara by Turkey, United Kingdom and Iraq. The treaty aimed to solve the so-called “The Mosul question” by determining a mutually satisfactory borders between Turkey and Iraq and to regulate their neighbourly relations. One important aspect of the treaty was that Turkey would have the right to engage in militarily conflict in the border region in the event of its being destabilised. This sphere of influence, which is beyond Turkey’s modern boundaries, mainly covers northern part of Iraq, notably the Mosul and Kirkuk region.[1][2][3]”

أما ما نسمع من الضجيج عن السيادة والجعجعة ضد التدخّل العسكري لتركيا في شمال العراق، فيبدو أنه لا يوجد من قرأ معاهدة أنقرة 5 حزيران 1926 العراقي-البريطاني-التركي، والتي تقوم تركيا بالعمل بموجبه وتعتقد بشرعيته.”

ملاحظة: عثرنا على هذا الشرح لإتفاقية لوزان 1923 والذي قد يفيد في توضيح وإزالة أسباب اللغط:

” باتت تظهر كتابات تشير الى مخاوف من تبعية انقضاء المدة المقررة لمعاهدة لوزان الثانية التي عقدت في عام ١٩٢٣ بعد الحرب العالمية الاولى بين انكلترا وفرنسا وإيطاليا من جهة والدولة العثمانية التي خسرت الحرب من جهة اخرى والتي انبثقت عنها تركيا الحديثة برئاسة اتاتورك وكانت مدة الاتفاقية ١٠٠ عام وسوف تنتهي في عام ٢٠٢٣ وان من ضمن احد بنود الاتفاقية ان تقرر عصبة الامم مصير ولاية الموصل لاحقاً، ومن المؤسف ما يشاع عن قصد او عن جهل بأن تركيا سوف تقوم باعادة الولايات التي كانت تحت حكم نفوذ الدولة العثمانية ومنها ولاية الموصل بعد انقضاء مدة المعاهدة، لذلك لابد من بحث ما يهمنا في هذا الجانب من الاتفاقية وهو ولاية الموصل، والحديث هنا عن الجوانب القانونية ولا يهمنا الجانب السياسي او سياسة البلطجة والسطو من قبل هذا الطرف او ذاك، لأن المركز القانوني لولاية الموصل قد حُسم من قبل دهاء المرحوم نوري السعيد وفق معاهدة عام ١٩٣٠ التي ارادت بريطانيا ان تقنن احتلالها للعراق بموجب تلك المعاهدة مثلما تعمل امريكا اليوم من تقنين تواجدها في العراق وفق إطار الحوار الاستراتيجي. بينما نوري السعيد لم يقبل بتوقيع تلك المعاهدة من غير ثمن وانما ساوم بريطانيا بقبول التوقيع مقابل دعم بريطانيا بالتصويت في عصبة الامم على ضم ولاية الموصل الى العراق وفعلاً بعد توقيع المعاهدة ساهمت بريطانيا في صدور قرار من عصبة الامم بضم ولاية الموصل الى العراق وسجل القرار في مكاتب العصبة واصبح المركز القانوني للموصل أرضاً وشعباً جزءاً من العراق. لذلك في حال انتهاء مفعول معاهدة لوزان لا يحق لتركيا المطالبة في الموصل كما يشاع اليوم او كما يروّج من أنباء بأن تركيا سوف تطالب بالموصل بعد انتهاء المدة القانونية للمعاهدة.

هذا الكلام الغير مُبرر يخدم الاطماع التركية ويساعدها في ايجاد تبريرات لمغالطة الحقائق كاننا نقدم خدمة ببلاش الى تركيا بتذكيرها على إستحواذ ما لا تستحقه، لذلك نتمنى غلق أبواب اللغط لمن يتحدث بما ليس لديه علم والكف عن ترويج هكذا مغالطات لا تصب في مصلحة العراق.”

لمصلحة من تقديم خدمات مجانية للطامعين في بلادنا.

لائحة بـ الانهار التي قطعتها ايران عن العراق والتي غيرت مسارها لتجعلها داخل إيران فقط ولرب بذاك وهذا بردت الدودة وظهر الحقد الدفين الفارسي والمجوسي وبات منهم للان ذيل امكطم ؟؟؟!

1- نهر الوند المار عبر مدينة خانقين

2- نهر الزاب الصغير في مدينة السليمانية

3-نهر كارون : ينبع من مرتفعات ” بختياري ” الإيرانية، ويصب في شط العرب عند ميناء “خرمشهر ”

4- نهر دويريج: ينبع من المرتفعات الإيرانية، ويدخل الحدود العراقية قرب ” مخفر الفكة ” العراقي. ثم يتجه غرباً ويصب في ” هور المشرح ”

5- نهر كرخة : ينبع من المرتفعات الإيرانية، ويصب في ” هور الحويزة ”

6- نهر الطيب : ينبع من الأراضي الإيرانية، ويدخل الأراضي العراقية في منطقة ” جمشة ليلة ” التي تبعد عن المخفر الحدودي بنحو 2 كم من ناحية الشمال، ثم يسير النهر بمحاذاة الحدود لمسافة 2 كم تقريب

7- نهر كنجان جم غيرت مسار هذا النهر الذي كان ينبع من مرتفعات ” بشتكوه ” الإيرانية ويجري باتجاه الجنوب الغربي نحو العراق

8- نهر وادي كنكير : بلغ تصريف النهر عند الحدود العراقية قرب قضاء مندلي

9- نهر قره تو : يدخطل الحدود العراقية عند قرية ” طنكي حمام ” بعد اجتيازه مناطق سهلية إيرانية وتصب به عدة روافد صغيرة بعد دخوله. الأراضي العراقية

10- نهر هركينه : يعتبر النهر وروافده، الخط الحدودي الفاصل بين ” بناوه سوته ” و (( هركينه ” العراقية و ” بايوه ” و ” باشماق ” الإيرانية،

11- نهر زرين جوي الكبير : يروي الأراضي الواقعة على جانبي حدود البلدين لمسافة 2 ك……..

وزير الخارجية الامريكي بومبيو : فرق من عمال نظافة وصيانة ومراقبة طائرات وموقفين طائرات وحاملين امتعة وحقائب بمطار بغداد كانو عملاء متخفيين لصالح الولايات المتحدة وشاركو بعملية اغتيال شارع المطار والقناصة الامريكان كانو ينتشرون على بعد امتار من الاهداف على اسطح المطار وكانت فرقنا منتشره على طريق المطار تتابع الاهداف وكان السفير الامريكي وقائد القوة يتابعون عملية الاغتيال من داخل السفارة وسط بغداد وببث مباشر لاحظ جنابك حتى فرق عمال نظافة وصيانة وحاملين امتعة بمطار بغداد يشتغلون للامريكان وجواسيس وهذا كلام وزير الخارجية الامريكي بنفسه لاحظ جنابك يكولون السفارة بعثة دبلوماسية لكن السفير وقادة عملية الاغتيال جالسين يتابعون العملية بالسفارة ويخططون هذا الكلام لو صاير بدولة وحكومة تحترم شعبها وسيادتها وكرامتها كان هسه غلقت السفارة الامريكية و اقتحمت المطار واعتقلت العملاء الي بي لكن بما انه احنه بلد مايملك حكومة وطنية وشخصيات تملك كرامة وغيرة على نفسها وشعبها فاننا سنشاهد العجب وسنرى العملاء اكثر واكثر وبكل مكان

قدر لنا نحن العراقيين ان ندفع أرواحنا ( فدوة ) لكل غبي متسلط ، وقدر لنا ان نرقص طربا لكل من يضحك علــى ذقوننا بكلمات مغمسة بالعسل الحاوي على سم زعاف ، فلم نتعظ ولم نتنبه لما يجري وبقينا نردح حتى صباح اليوم التالي واليوم الذي يليه ، وسنستمر بالردح الغبي حتى طلوع الشمس من مغربها أو لحين ظهور دابة الارض فتكلمنا بكلام كان قد ذكره لنا رب الارباب بكتاب هجرناه لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه !، رغم إن الرادحين لم يتلمسوا شيئا يدعوهم لهذا الردح الغبي والمتواصل اللهم سوى خرافات وبدع ألهتنا عن سرقات الذين ردحنا لأجلهم . فنحن نردح ونبــزخ وهم يسرقون لقمة عيشنا وتمتد أياديهم لتنهب ما في جيوبنا . وليتهم إكتفوا بالسرقات وأراحونا من شرهم ، إنما زجوا بنا بأتون خلافاتهم مع أخوان وأقرباء لنا في نفس الوطن الذي نسكنه وإياهم !..رضينا وفرحنا بهذا الحال الجديد وتفننا باصدار الشتائم واستخدام الاسلحة لقتل بعضنا البعض تنفيذا لرغبات وطلبات أصحاب القلوب السود رغم علمنا بسوادها وبتاريخها الاسود الحافل بالاجرام وسفك الدماء .. واليوم نحصد ثمار ردحنا الغبي ، هروب مخجل للجيش وقادته من أرض المعركة ، رغم إن التولي أيام الزحف يعد من الكبائر ، وهذا جهل آخر بإصول ديننا زرعه فينا عمدا أولئك الذين ردحنا لأجلهم ثم قدسنا أسرارهم ووضعنا صورهم على جدران منازلنا أملا بمكرماتهم وبركاتهم المستمدة من التاريخ المزيف الذي خطه بدهاء دهاقنة اليهود وحلفائهم القدامى والجدد من بني ساسان ومغول العصر . لكن ما الذي حدى وما الذي بدى ، لماذا يفر هذا الجيش العرمرم من أمام شرذمة عفنة يعدون بالعشرات ، أين هي العقيدة العسكرية التي تربينا عليها أثناء تأديتنا للخدمة الالزامية ، ولماذا هذا الجبن العجيب ، ولماذا هذا الحب الكريه للدنيا الزائلة وأين أختفت مظاهر الرجولة أم أنها تقتصر على النيل من رموز الاسلام الذين قضوا لما مضوا واستفزاز مشاعر الناس ليس إلا ؟ . إذن لكل فعل ردة فعل ، انا أعتقد جازما إن تصرفات ( البعض ) من أفراد الجيش وباقي الاجهزة الامنية حيال المواطنين حالت دون مساندتهم وهذا أمر طبيعي ، فكيف تريد مني أن أقف معك وأنت تسب وتلعن رموزي الدينية جهارا نهارا وعبر مكبرات صوت ذات العجلات العائدة للدولة ؟ ، فلابد من التصحيح والالتفات لهذه الممارسات الخاطئة ومحاسبة مروجيها ، ثم لماذا يحصل كل هذا ، ألأن المحتلين أرادوا ذلك أم أن الله تعالى ( وحاشاه ) قد امركم بهذا فأصبح واجب التنفيذ دون نقاش ، أم ان سادتنا أهل البيت الكرام أباحوا لكم فعل المنكرات ، لا والله لقد أوقعكم الاعداء بشر أعمالكم دون ان تدرون وزين لكم الشيطان ذلك فتحولتم الى مسوخ ممجوجة ، وما هروبكم المخزي امام ثلة عفنة جبانة إلا دليل واضح على سوء أعمالكم وضعف أنتمائكم لهذه الارض إلا ما تقدمه لكم من خيرات فأن أجدبت تركتموها دون أعمار هذا إن لم تبيعوها بأبخس الاثمان ! بالامس الحويجة تلتها ديالى فحزام بغداد فالانبار فنينوى والله أعلم ماذا أعدت لنا ايران بعد ذلك من مفاجآت ( إسلامية ) ستصدرها لنا تنفيذا لرغبات من تجرع السم باستحقاق !.. لن يسقيم لنا حال وسنظل تحت مطرقة الفرس وسندان الصهاينة ومعاول بشار وبوش ونتانياهو وكوثراني والحاكم بأمر الله المسيو سليماني ومزدك وماني والاميرة النائمــــــــــة والشاعر الاثول وعباس معكرونيا وسعد البومة وحسن الافنص وابو القواطي….وكل الجنرالات الابطال الذين هربوا بجلودهم خوفا عليها من الشي بنار لن تشعل سيكارة مزبن ، لن يضيع بلدنا ابدا مادام فيه مثل هيج شكولات .. تهيأوا ايها السادة : ( اليحجي الصدك طاكيته منكوبه ) ودك عيني دك حتى الصباح فحالة الطوارئ هي آخر ما تبقى لنيــــــــل المطالب بالتمني ولن تؤخذ الدنيا غلابا كما يقول أحد البطرانين .

تمر علينا الذكرى السنوية التاسعه عشر والحبل على الجرار واليد على الزناد للي ايفكر ايسوي تطور, وهرج ومرج في سوق الهرج وسوق الجمعة لذوي الهوايات !!!

لوفاة الصناعة العراقية

والدة كل من:

١– المرحوم معمل ورق البصرة..

٢– المرحوم معمل الحديد والصلب في البصرة..

٣– المرحوم معمل سكر ميسان..

٤– المرحوم معمل المنيوم الناصرية..

٥– المرحوم معمل اطارات الديوانية..

٦– المرحوم معمل بطاريات بابل..

٧– المرحوم معمل نسيج الكوت..

٨– المرحوم معمل الجلود في بغداد..

٩– المرحوم معمل نسيج الحلة..

١٠– المرحوم معمل الدراجات الهوائية في المحمودية..

١١– المرحوم معمل تعليب كربلاء..

١٢– المرحوم معمل الالبسة الجاهزة في النجف الاشرف..

١٣– المرحوم معمل تعليب بلد..

١٤– المرحوم معمل سمنت السماوة..

١٥– المرحوم معمل زجاج الرمادي..

١٦– المرحوم معمل الغزل والنسيج في الموصل..

١٧– المرحوم معمل فوسفات عكاشات..

١٨– المرحوم معمل البان ابي غريب..

١٩– المرحوم معمل الثرمستون في الشاعورة..

ووالدة كل من

١– المرحومة الشركة العامة للصناعات الدوائية في سامراء..

٢– المرحومة الشركة العامة للصناعات الكهربائية في ديالى..

٣– المرحومة شركة الصناعات الخفيفة في الزعفرانية.

بالاضافة الى عدد من اقارب المرحومة من المغفور لهم منشآت التصنيع ومصانع القطاع الخاص رحمهم الله جميعا..

ونعتذر عن استقبال التعازي وذلك بسبب نهب الأموال المخصصة لمجلس الفاتحة من قبل المسؤولين والوزراء عن وفاة المرحومة وتحويل الاموال لدول الجوار عقارات ومصالح وتأمين مستقبل اصحاب المعالي والسعادة والفخامة

اتجاه العراق وشعبه والحقد الامريكي

#الخطاب الامريكي الاسود للفتك بالعراق

#لدينا ورقة هامة لتركيع العراق وهي تجفيف انهاره #ماالداعي لتكون نفوس العراق 27مليون 5او6تكفي.

#نفوس العراق يجب ان تقل من عشرة مليون نسمة

#اقوال القادة الامريكان رامس فيلد ودكشيني وكسنجر تعبر عن الحقد والكراهية لانسان الابداع والحضارة “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”البابلي]

– لدينا ورقه هامه لتركيع العراق و هي تجفيف أنهاره … (دونالد رامسفيلد عام 2000)

– ما الداعي أن تكون نفوس العراق 27 مليون , 5 أو 6 تكفي … ( زلماي خليل زاده عندما كان سفيرا في العراق )

– نفوس العراق يجب أن تقل عن 10 ملايين نسمة .. ( ديك تشيني عام 2004 )

– هدفنا ليس تدمير نظام صدام حسين و حزب البعث فقط بل والعراق بنية، وشعبا، واقتصادا (هنري كيسنجر في اجتماعه مع عزيز طباطبائي الأصفهاني الفارسي الملقب بالحكيم و شاه اشيكر آشتوري الباكستاني الملقب إبراهيم الجعفري)

– العراق به علماء ومثقفون ومتعلمون وكفاءات ومهنيون أكثر من اللازم وهذا ضد مصالحنا ويجب إيقاف ذلك..(هنري كيسنجر)

– العراق بنفوسه ال 27 مليون وسيطرته على نفطه بعناصر وطنية يعتبر دوله ماصة للعوائد النفطية وتوظيفها بغير ما يخدم مصالحنا ، وعلينا تدمير هذا البلد والسيطرة على النفط وتقليل نفوسه لنساويه بمحميات الخليج بعد تقطيعه الى مشيخات …