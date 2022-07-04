بسبب استقرار الدولار..أسعار الذهب تشهد ارتفاعا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع استقرار الدولار في ظل عطلة الأسواق الأميركية احتفالًا بعيد الاستقلال، في انتظار أسبوع مليء بالبيانات المهمة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.41% إلى 1808.9 دولار للأونصة، بينما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة 0.13% إلى 1807.1 دولار للأونصة.

كما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 0.45% إلى 19.75 دولار للأونصة.

وانخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.05% إلى 879.92 دولار، فيما تراجع سعر البلاديوم 1.05% إلى 1937.38 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند 105.06 نقطة.

ويترقب المستثمرون خلال هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي بعد غد الأربعاء، بحثًا عن آراء صانعي السياسة النقدية حيال الأوضاع الاقتصادية وتوقعات رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

ومن المنتظر أيضا، صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر يونيو الجمعة، مع توقعات إضافة الاقتصاد غير الزراعي لحوالي 263 ألف وظيفة، بأقل من 390 ألف وظيفة التي تم تسجيلها في مايو، على أن يستقر معدل البطالة عند 3.6% قرب أدنى مستوياته في نصف قرن.انتهى/25ر

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