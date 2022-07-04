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بسبب المياه.. محافظ بابل يتلقى توجيها ’صارما’ من الكاظمي

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، محافظة بابل، علي وعد علاوي، بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية وتوزيعات المياه التي أعدتها وزارة الموارد المائية؛ لضمان التوزيع العادل للمياه في ظل الشحة المائية.

وقال بيان لمجلس الوزراء  ان “التوجهيه جاء التوجيه، بناءًا على ما عرضه وزير الموارد المائية بشكل طارئ، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين”.

واظهر شريط مصور قبل ايام محافظ بابل، وهو يدعو المواطنين الى التجاوز على الحصص المائية للمحافظات المجاورة.

 

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