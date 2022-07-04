بمناسبة اليوم العالمي للاجئين وبدعوة من اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني فرع برلين ومركز ABZiel Arbeit Beratung GmbH.اقيم معرض فني.

تم افتتاح معرض صور للفنانة وعد محفوض تخلله فقرات غناء وعزف على العود للفنان سامر عبود.

قدم للمعرض الرفيقة وفا الزمر عضو قيادة الاتحاد في كلمتها أكدت الرفيقة على دور الفن في ترسيخ الانتماء والحفاظ على الجذور والدفاع عن الموروث الثقافي والشعبي وأكدت على دور الفن في حماية الهوية الوطنية فالرسم والنحت والشعر والرواية كلها أساليب من أساليب المقاومة التي تقودنا للحرية ودحر الاحتلال.

وفي كلمتها باسم مركز ABZiel.عرفت الأستاذة إيناس شيخة مديرة المركز الحضور بالمركز وبدوره الاجتماعي والثقافي وجوانب عمله مع اللاجئين لدفعهم للاندماج وإيجاد فرص للعمل والتدريب المهني.

وفي كلمتها عرفت الفنانة وعد محفوض بلوحاتها وبطريقة رسمها وما تطلبته منها كل لوحة من جهد ووفقت وشكرت الفنانة اتحاد الشباب ومركز ABZiel لرعاية معرضها.

وفي النهاية شكرت الرفيقة وفا الحضور على مشاركتهم وحسن استماعهم.

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